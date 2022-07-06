由於民進黨執政無能，又一再犯錯；而面對新冠疫情，卻進退失據、手足無措！這已導致嚴重的民怨，對年底大選形成隱憂。同時，也提供反對黨扭轉乾坤、重掌政局的新契機。

但是，在野的國民黨卻未能掌握利基，在大選的提名布局與整合任務上又自亂陣腳、一再失策。如果再不能因勢利導，轉危為安，則選局的勝面恐怕不容樂估。

台北市的選局即為其中顯例。蔣萬安啼聲初試，年輕有為、形象清新，原先看來頗具勝選的優勢。但幾個月下來，卻顯得歷練不足，處世應對又過於生嫩，面對關鍵問題，首鼠兩端、缺乏定力，也未能凸顯政治領導人的恢宏格局。

尤其重要的是，面對國民黨的基本理念和兩蔣的政治遺緒，到底是要當成資產，還是負債？到底是要繼承、轉化，還是揚棄？都必須潛心深思，成足在胸，積極面對。絕不容虛應故事，模糊處理。無怪乎，許多藍營選民不斷質疑：到底他是不是蔣家的後人？是不是準備接下這份珍貴的遺產？

我們且以美國大選為參考範例。前總統川普是以反建制集團起家，企圖透過民粹動員，另起爐灶，顛覆既有的選舉規範、群眾基礎和價值體系。於是，建制集團挑選了溫和派的拜登取而代之，並動員一切可以運用的資源和手段為拜登加持，果然讓他勝選。但拜登就任近兩年來始終瞻前顧後、猶疑不決，臨事不斷，為智者所譏！這也凸顯他確實缺乏領導力和決斷力，不足以挽救國力和聲望不斷下頹的美國。基於此，在今年底期中選舉過後，如果民主黨敗選，拜登恐將失去建制集團的支持，並喪失連任的機會。

現在，國民黨和蔣萬安也面臨著類似的考驗。如果他不能得到藍營選民的積極肯定，表現出大開大闔、大是大非的氣魄承擔，他的政治生命恐將頓挫，甚至在選舉最後關頭面臨棄保的厄運。

怎麼辦？不要貪多，妄想爭取所謂的中間選民！只有積極固守藍營基本盤，才是制勝的先機。台北市本來就是藍大於綠，更何況疫情失控對執政黨殊為不利，綠軍已失先機。

至於中間選民，原本對政治世家和黨國之後就不友善，與其勉強拉攏，故作開明，淡化藍營的色彩，還不如堅守立場，展現國民黨接班人的應有格局。但若是和拜登一樣，左支右絀、顧此失彼，反而會被人看破手腳，提前丟失原本看好的群眾基礎。

現在，選舉逐漸逼近，壓力如影隨形，一言一行都會被拿來細加檢視：如果再不堅定立場，突破4成門檻的支持率，好讓傳統支持者安心、放心，則一旦出現突破口，就可能面臨棄保的命運。過去台北市長選舉黃大洲的前車之鑑，足堪深慮。

（作者為中國文化大學教授）