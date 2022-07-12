日本前首相安倍晉三遭刺殺，總統蔡英文下令，政府機關及公立學校昨日（11）降半旗，國民黨也為此表哀悼之意。對此，國民黨黨主席朱立倫表示認同，但國民黨中央黨部昨日也降下半旗，引起包括媒體人趙少康等藍營人士異議。而據知情人士透露，這是朱與秘書長黃健庭等主管所下令，要展現的是靠向年輕族群及中間選民的態度。

黨務人士向《中時新聞網》 表示，國民黨中央黨部昨日確實有降半旗，不少黨員看到降下半旗當下也很震驚，後得知此「降半旗令」，是黨主席朱立倫與秘書長黃健庭等主管交代下來的。

該人士稱，雖然知道降半旗一事恐引發深藍族群不滿，但相關資訊 顯示，緬懷安倍晉三，以及表達對副總統賴清德赴日弔唁的祝福，這兩個議題的確獲得年輕人與中間選民極大迴響；中廣董事長趙少康所言「國民黨不可能什麼票都拿」的說法沒錯，但國民黨目前就是準備往年輕及中間族群靠攏。

針對國民黨降半旗一事，趙少康昨晚9時許則在臉書表示，國民黨不必跟著民進黨政府起舞，在中央黨部也降半旗。更痛批，國民黨現在什麼票都想要，大可不必，也不可能全要；日本對侵華戰爭不道歉、不反省，安倍卸任就去靖國神社，對台灣慰安婦不道歉、不賠償，國民黨降什麼半旗？失去自主立場。