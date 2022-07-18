「雙槍老太婆」趙洪文國，這名字相信大家都很陌生，她在抗戰時期被譽為「中國游擊隊之母」，名聲遠播海內外，她50歲那年變賣家產籌措抗日經費，組織抗日義勇軍與日本周旋，她手持兩把短槍，槍法極準，風裡來雲裡去，殺得日軍聞風喪膽，最終她卻遭中共處決，不勝唏噓。

趙洪文國（1881年－1950年）遼寧岫巖縣人，滿清鑲黃旗人，愛新覺羅氏家族的旁支，17歲時嫁給趙玉堂為妻，改冠夫姓，人稱趙洪文國，街坊鄰居稱她為趙老太，她生有五子三女，是一位勤勞純樸的農家婦女，趙氏夫妻胼手胝足生財有道，家境轉成富裕，在地方上還有餘力籌辦小學，提供窮人家的小孩免費就讀，趙家人在街坊鄰里間頗具聲望。

趙洪文國有位排行老三的兒子，名叫趙侗，他是東北大學預科物理系的大學生，1931年「九一八事變」爆發，趙侗目睹日寇肆無忌憚吞噬東三省，他不願坐視國家危難，決定潛回遼寧老家組織「抗日義勇軍」。身為母親的趙洪文國，當時雖然年逾半百，到了含飴弄孫的歲數，本應持盈保泰，避免家族惹禍上身，但她卻想起小時候甲午戰爭，日本兵在她面前膽大妄為恣意騷擾平民百姓，使她心中長期埋下一顆抗日的種子，於是趙老太支持兒子的抗日行動，決定當趙侗的強力奧援，她不惜變賣趙家家產，籌措槍械彈藥經費，她還動員全家上下，只要是壯年者都參與義勇軍，而老弱婦孺負責後勤補給，她自己則祕密監視蒐集日偽軍的情報，趙洪文國發現抗日義勇軍沒有指揮所和戰情室，她無償將家族大宅院提供出來。1934年，抗日義勇軍改名為「少年鐵血軍」，東北人稱其為「鐵血軍」。

雙槍老太婆趙洪文國和她的三子趙侗將軍（圖文：莊秉漢）

據傳聞，在兒子的指導下，趙洪文國50歲年紀槍法打得非常好，常在腰間別有雙短槍，有一次她和游擊隊的幾名隊員一起，看見不遠處來了3名日本兵，她臨危不亂拔出雙槍，打死兩名日本兵，剩下一名嚇得逃跑另有個說法，其實她的女兒趙理智才是會使用雙槍的女中英豪，實際參與戰鬥的也是她女兒，但是隨著坊間不斷流傳、渲染，捕風捉影成趙老太太會使雙槍戰鬥，因此，她的大名不脛而走，民間封她為「雙槍老太婆」。

「雙槍老太婆」名聲傳遍東北，日軍忍無可忍，當獲知情報「少年鐵血軍」的指揮所就設在趙家寓所，日軍一怒之下突襲趙家，一舉將16間樓房全部焚燒，火光熊熊、烈焰沖天，趙老太太30餘年一點一滴苦心經營的家產毀於一旦，不過，她沒有淚眼簌簌哭個不停，反而止住眼淚，要趙家全家30多人持續抗日，她將兒子趙侗推舉為抗日鐵血軍總司令，決心打敵後游擊戰，阻饒日本軍事行動，抗日鐵血軍從遼寧省南部，征戰到遼東、熱河一帶，游擊部隊成員擴展到11000多名，他們共計與日軍大小戰役300餘次，擊斃日寇4000餘人，俘虜日偽軍警2000餘名，不過，最終偽滿州國成立，日軍逐漸控制整個東北，趙老太太只得棄守關外，敗走北平。

1937年七七事變爆發後，趙老太太與兒子趙侗認為機不可失，組織成立「華北國民抗日軍」，在北平城郊西南牡羊城正式起義，打響了華北民眾抗日的第一槍，趙老太太指揮攻破由日本占據的北平第二模範監獄，營救出包括國民黨、共產黨在內的千餘名抗日愛國人士，游擊隊還擊落日戰機一架，消息一傳開，聲名大噪，各路人馬紛紛收編納入趙老太太抗日游擊隊，部隊迅速發展成為擁有15個支隊、25000人左右的游擊隊伍，「雙槍老太婆」趙洪文國的名聲開始遠播海內外，美國媒體及聲援反戰的記者爭相採訪趙洪文國，趙老太太頓時成為民間抗日史詩級的傳奇人物。

1938年9月間，趙老太太的傳奇故事太過響亮，應邀到廣州、香港、東南亞各地，從事抗日宣傳和募款活動，受到大企業家陳嘉庚等東南亞華僑的熱烈歡迎，為抗戰募集到巨額經費和大批物資，在香港與宋慶齡、何香凝等婦女界舉辦火炬遊行宣傳抗戰，連馮玉祥都讚嘆趙洪文國募款能力勝過他10倍。

趙洪文國老太太（中坐者）赴香港抗日宣傳募款受到何香凝、鄧穎超歡迎。（圖文：維基百科，莊秉漢提供）

中國共產黨見到「雙槍老太婆」的民氣可用，試圖拉攏趙老太太與她兒子趙侗，八路軍總司令朱德和副總司令彭德懷親自寫信邀請，將「華北國民抗日軍」收編為第八集團軍晉察冀軍區第五支隊，由趙侗擔任司令，周恩來的妻子鄧穎超還特地到香港，找正在為抗戰募款的趙洪文國，希望趙老太太能加入共產黨，不過，趙洪文國和她兒子趙侗始終沒有加入共產黨。

1939年1月，蔣中正委員長親自邀請趙老太太和趙侗來抗戰陪都重慶，趙洪文國首度蒞臨重慶的消息傳開，整個市區萬人空巷，爭相目睹「雙槍老太婆」的風采，她所到之處，大街小巷製作歡迎旗幟標語，大肆燃放炮竹熱鬧空前，宋美齡特別為這對母子舉辦歡迎宴，在宴席上尊稱趙老太太為「中國婦女模範」，稱讚兒子趙侗為「當代岳飛」，蔣中正揮毫墨寶「游擊隊之母」的匾額致贈給趙老太太。

坊間書報刊物撰文說：蔣中正與腰插雙槍的趙老太太義結金蘭，趙洪為乾姐，蔣為義弟。雖然事後無從查證，不過，顯然國民政府對趙氏母子獻出極高禮遇，畢竟趙洪文國一門三代30餘人散盡家產投身抗日，征戰東北、華北地區，大大鼓舞了當時低迷的民族士氣，難怪當時農曆過年，民眾貼春聯的打油詩都寫著「除夕除了新秦檜（指汪精衛），拜年要拜趙老太」。

同年12月，國府軍委會任命趙侗擔任冀察戰區游擊第七縱隊少將司令，趙氏母子二人再次招募東北愛國知識青年奔赴敵後戰場，計畫在河北、熱河、察哈爾、遼寧等四省抗日軍舊部會合，鞏固擴大抗日根據地，隔年1月，趙侗所率游擊隊在河北新富、靈壽兩縣交界處的陳庄對日軍作戰，卻反遭同為敵後戰場的共產黨八路軍120師賀龍部1000餘人偷襲，28歲的趙侗與他年僅20歲的妹妹趙理智等300餘人遭到伏擊圍殲，悉數壯烈殉職，僅剩參謀張法良等二人脫險逃出揭露真相，「當代岳飛」趙侗被八路軍賀龍當場擊斃，如此慘案國內輿論譁然沸騰，蔣中正親自出席哀悼大會，並追晉趙侗為陸軍中將，而作為母親的趙洪文國，對於一雙傑出的兒女被共產黨所殺害，悲憤欲絕，自此與共產黨決裂。

至於八路軍為何如此殘忍伏擊友軍，有學者認為，趙侗司令協助國軍在河北地區組織抗日游擊部隊，所謂「一山難容二虎」，國共兩路游擊隊難免有「摩擦」，中共擔心地盤被趙侗搶走，得先下手為強，偏偏師長賀龍莽撞地將趙侗所率國軍游擊隊統統殺害，在胡宗南發給蔣中正的電報中，對趙侗陣亡有寫到「查八路軍在晉冀察魯等省對中央所派工作人員不協助合作，反公然敵視或殺害屢見不鮮」，這也驗證了蔣中正指稱中共抗日「游而不擊」，只傷友軍的抗戰史實。趙侗和他年輕的妹妹趙理智，未能捐軀於抗日戰場，卻死於同室操戈中，令人親痛仇快。

胡宗南去電蔣中正提到：第七縱隊趙侗率部赴河北靈壽縣，遭120師賀龍部解決，僅2人脫險，查八路軍在晉冀察魯等省對中央所派工作人員公然敵視或殺害屢見不鮮。（圖片來源：國史館／圖文：莊秉漢）

趙老太在花甲60之年痛失愛子、愛女，為母則強，她選擇隱忍不言的傷慟，依然奔走抗日游擊行動，並將希望轉寄託她的四子趙連中身上，趙連中和僥倖生還的戰友送往軍事院校培訓，重新組織東北和華北抗日游擊隊繼續抗戰，趙老太自己深入湖北武漢一帶進行敵後游擊，在四川、貴州獨山都能看到他們與日寇主力部隊斡旋的身影，扮演「游擊隊之母」的角色，直到抗戰結束。

1945年8月14日，也就是在抗戰勝利的前一天，趙洪文國的丈夫趙玉堂因病去世，客死異鄉，無法看見趕走日本那天的到來，趙老太太揭竿而起投身抗戰13餘年，看盡戰火的滄桑無情，以她的豐功偉業，卻無意留在南京求得一官半職，選擇倦鳥歸巢、解甲歸田，用自己個人民間聲望，協助東北戰後重建工作，她先幫忙游擊隊隊員找工作謀生路，並且將死於異鄉的老戰友骨灰帶回東北埋葬，她也在丹東和瀋陽籌辦工廠，安頓游擊隊遺眷家屬生活，趙洪文國處處替游擊隊戰後安置而奔走，贏得東北人民的敬重。

遺憾的，國共內戰爆發，國府兵敗如山倒，共軍攻陷半壁江山，1949年4月，蔣中正無計可施，想到結拜「乾姐」趙洪文國，他派專機接趙老太太來到重慶，親自拜託昔日的「雙槍老太婆」救救黨國一把，趙洪文國想起自己的一雙兒女死於八路軍賀龍之手，對於中共有「殺子之仇」未報，她拖著老邁的身軀，拍著胸脯和「義弟」老蔣說：「總統以國士之禮待我，我以國士報之，願為總統肝腦塗地」。

趙洪文國浩浩蕩蕩組織中國國民反共救國軍，由其四子趙連中擔任總司令，自命為「總統府留守」，成立冀熱遼邊區遊擊第二路綏靖縱隊，駐地重慶，建立大陸反共遊擊區，策劃「反徵糧」起義，提出「趕走共產黨，3年不納糧」等口號，四川當地許多久仰「雙槍老太婆」威名的兵馬紛紛響應，「游擊隊之母」趙洪文國的隊伍發展到5000多人，一度阻止國軍16兵團投共，抵抗進入四川的解放軍，占領四川西部的溫江、崇慶、郫縣、金堂、新都及川東的秀山等多座縣城。

不過，解放軍豈容得下趙洪文國在四川各地的游擊襲擾，中共坐鎮西南軍區的偏偏又是當年槍殺趙老太太一雙兒女的賀龍司令，賀龍派下重兵圍殲，趙老太太的游擊部隊哪裡打得過正規軍，1950年2月趙洪文國與兒子、媳婦一家人寡不及眾統統被捕，趙家的命運又掌握在賀龍手中，這次賀龍認定趙洪文國罪大惡極，判處趙老太太死刑，第四子趙連中同時被處決，死時才25歲。

70歲高齡的趙洪文國在槍決前不肯投降，大罵解放軍：「挑燈撥火，誘惑忠良」，這位享譽中外的民族女英豪歿亡，對於中共剛建政，國內政權尚未穩定傷害很大，毛澤東親筆批示還在獄中的趙連中妻子鄧外桃和剛臨盆的孩子無條件釋放，趙家伶仃逃過死劫，輾轉去了香港，杳無音信。

趙洪文國曾說過：「我是一個不識字的鄉下人，我不懂得什麼，我只知道老百姓應當救國。」趙老太太和趙侗將軍一家就是這份愛國使命，毀家紓難，由北退南，屢挫屢戰，前仆後繼，歷經13年血灑戰場，直至抗戰勝利，趙氏家族為國捐軀30餘人，救國節操可謂難能可貴。

歷史很弔詭，趙老太太最後選擇反共，卻也難容中共，中共建政後，定調趙洪文國為惡貫滿盈、沉醉權力的老太婆，大陸的電影、電視劇拍攝手法意圖扭曲詆譭，不過，趙洪文國終究是抗日女中豪傑，在當時中國人心中仍有一定影響力，所以1960年代大陸火紅《紅岩》小說，以「陳聯詩」的虛構情節取代了趙老太太的位置，使她徹底消失在歷史浪潮中，反觀台灣長期沒有給「雙槍老太婆」任何評價，知道的人也就不多了。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）