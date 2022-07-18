國民黨苗栗選情有分裂危機，國民黨提名謝福弘參選縣長，議長鍾東錦仍堅不退選，國民黨祕書長黃健庭今天接受專訪，被問及苗栗縣選情，他開玩笑說，為了堅持排黑原則，在處理苗栗的事情「要消耗很多件防彈背心」。

黃健庭說，國民黨黨章有排黑條款，黨員涉毒品、洗錢、貪污、賄選、強盜及重傷害等罪，一審判處有罪就不得提名，規定都很清楚，即便這樣的候選人地方實力堅強，但不能提名就是不能提名，這是很基本的原則，不只要贏還要是「對的人選」。

黃健庭也直言，鍾東錦太過強勢，不斷表態要選，黨中央原屬意提名的立委徐志榮，還有現在提名的謝福弘，一開始都因鍾的強勢，都想禮讓。在苗栗堅持排黑，「要消耗很多件防彈背心」。

黃健庭強調，謝福弘已經著手整合，要有信心，不見得不能贏，他也批評鍾，黨已經提名謝，還要佔著苗栗縣黨部主委的位子，宣布參選到底，這讓黨無法對支持者跟被提名人交代，所以才請前縣長劉政鴻接手黨部主委。

黃健庭表示，如果每次縣市長選舉提名都只看能否贏得選舉，但選舉後的結果卻讓人民認為國民黨籍的縣市長表現都很差，人民對黨的支持將會流失，對黨長遠的發展不利。

黃健庭也說，黨主席朱立倫的想法跟他一致，兩人都當過地方首長，很清楚地方首長的提名除要提名最優秀、最有勝算的人選外，國民黨作為負責任的政黨，要提名有品德、城市治理能力的人選，這才是國民黨對人民負責任的態度。

至於仍人選難產的嘉義縣，黃健庭說，嘉義縣不是沒有人選，像是文傳會主委王育敏是嘉義縣人，形象、口條非常好，又擔任過不分區立委，大家對她有很多期待，目前黨還在跟她溝通當中。