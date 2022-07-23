國內通膨問題持續升溫，畢業季到來失業率又再攀高，6月份國內痛苦指數達7.33續創十年新高。國民黨今批，蔡政府不要只會喊口號、拚選舉，拿出具體措施為人民解決切身生活、生計、生存問題，才是「會做事」政府該展現的績效。

國民黨也質疑，民進黨上週全代會中，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌細數執政成績，但與人民最切身相關的物價指數、失業率、無薪假等重要民生議題，卻都隻字未提，民進黨若非因無能為力而刻意忽略，就是無心解決而毫不在意。

國民黨認為，「有工作、買得起」是人民最基本的需求與訴求，但蔡政府顯然無法實現人民最簡單、最根本期待，凸顯民進黨「選舉時誇大其辭、施政後窘態畢露」的投機本質。

疫情衝擊與畢業季影響，國內6月份消費者物價指數（CPI）年增率（通膨年增率）達3.59％，續創9年半新高；失業率再攀升為3.74％，也是近8個月新高。由兩個數據相加後去掉百分比單位的痛苦指數已達7.33，續創10年新高。

國民黨表示，痛苦指數連三個月破7，在失業與通膨雙重壓力下，蔡政府卻提不出具體、有效解方，讓人民的苦日子找不到終點。

除失業率持續攀升，國民黨也批評，顯見國內疫情起伏，仍衝擊就業環境的健全結構，但蔡政府放任失業及無薪假情況持續嚴重，將問題推給疫情後就束手無策，導致當前已有2851家企業，共20755人實施無薪假，數字持續攀高。