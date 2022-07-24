國民黨新竹市長參選人林耕仁（左）24日抨擊市府委託的球場監造廠商過去根本沒有球場、運動場館工程興建經驗，且市府參考的是「福岡」，蓋好的像「古巴」。（陳育賢攝）

國民黨新竹市長參選人林耕仁（左）24日抨擊市府委託的球場監造廠商過去根本沒有球場、運動場館工程興建經驗，且市府參考的是「福岡」，蓋好的像「古巴」。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場從開幕前就遭市議會在野黨質疑工程品質與硬體安全，結果開賽兩場就已造成3位選手受傷，國民黨新竹市長參選人林耕仁24日抨擊市府委託的球場監造廠商過去根本沒有球場、運動場館工程興建經驗，且市府參考的是「福岡」，蓋好的像「古巴」。

被前市長林智堅、前副市長沈慧虹認為是任內的重要政績、斥資近12億改建的新竹市立棒球場，工程品質在開賽兩天後負評如潮，林耕仁表示，市府之前說在比賽之前會把場地整理好，事實上就是敷衍質疑的聲音而已，棒球場改建工程從7億工程款一路追加到近12億還出這麼多狀況，重點這座球場是改建而非新建，一台拼裝車的球場造價比新蓋1座全新的還要貴。

林耕仁指出，先前在議會就有議員質詢，監造廠商過去根本沒有球場、運動場館工程興建經驗，提出專業性不足的質疑，但是市府只會護航稱資格沒有問題，現在工程品質出狀況，「落跑2人組」真的難辭其咎。

林耕仁進一步指出，該廠商這幾年標下新竹市政府很多工程，如「全國水環境改善計畫新竹市政府生態檢核暨相關工作計畫」、「新竹市藝文特區工程專案管理技術服務案」、「新竹市中正市場空間再利用之整體規畫與招商作業委託技術服務案」等，其中有些案子還屬於「限制性招標」，不明白為何明明有那麼多廠商，市府卻偏偏鍾愛1家廠商？

他同時批評，2017年時林智堅參觀日本福岡巨蛋棒球場取經，發下豪語要作為新竹棒球場重生的經驗，怎麼參觀的是福岡巨蛋，建出來的卻是「糟如古巴球場」的品質。

林耕仁認為對於棒球場改建案的諸多爭議，不是找總統來開球爭取曝光，或者林智堅、沈慧虹喊個棒球場強勢回歸就可以掩蓋「金玉其外，敗絮其中」的真相。