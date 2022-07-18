暗殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也，曾在推特帳號上發布多條批評統一教會的貼文。

暗殺日本前首相安倍晉三的槍手山上徹也，犯案前曾寄信說明自己的犯罪意圖，甚至公開推特帳號。他曾在貼文中多次提到統一教會，痛罵統一教會是社會問題、無法原諒，並且對母親感到絕望，一篇貼文甚至提到是拿出菜刀的時候。

綜合《產經新聞》、《讀賣新聞》報導，山上徹也犯案前曾寄信給住在島根縣的網友、71歲的作家米本和弘，信中暗示犯案動機、並附上自己的推特帳號，米本和弘經常在網路上發表批判統一教會的文章。

日媒及網友們也挖出山上徹也的推特帳號，顯示他最早是在2019年秋天開設推特帳號，貼文中經常出現對統一教不滿的內容，顯示對統一教懷恨在心已很長一段時間。例如2019年10月中的貼文中，他提到「我只討厭統一教會、安倍政府會發生什麼事我就不知道了」等內容，後續更有「深深恨統一教」、「無法原諒」、「統一教幾十年來已成為社會問題」、指控統一教「欺騙、搶劫」等內容。

統一教会が何十年も前から社会問題化し

もはや反社会的組織である事を覆しようもないのは



あのような文一族を崇め奉り、

彼等の言うことを鵜呑みにし、

神(自称)の為と称し

騙し、奪い、争わせ、

生じたあらゆる問題を自己、或いは自己の信じる神の無謬性を理由に他責化し、

神罰とさえ称し嘲笑う — silent hill 333 (@333_hill) May 18, 2021

他的貼文也展現了對母親的複雜心情，有些貼文提到「為了媽媽努力」、「我要相信媽媽」等內容，不過後續也提到媽媽「言語上為他擔心、流淚，實際上無動於衷」等。

2020年1月他更提到自己的身世，指出14歲時家庭破產，指控統一教「盜竊、挪用、詐騙」家裡的財產，他說當時對母親已經不只是生氣了，更是「絕望」，貼文最後一句提到「那是我拿出菜刀的時候」。

オレが１４歳の時、家族は破綻を迎えた。統一教会の本分は、家族に家族から窃盗・横領・特殊詐欺で巻き上げさせたアガリを全て上納させることだ。70を超えてバブル崩壊に苦しむ祖父は母に怒り狂った、いや絶望したと言う方が正しい。包丁を持ち出したのその時だ。 — silent hill 333 (@333_hill) January 26, 2020

如果進一步觀察山上徹也的貼文，會發現他經常使用推特，幾乎每天都發文，甚至一天發布數則貼文，他也相當關心時事，除了日本國內各大社會、財政問題，也關心國際大事，最後一則貼文停留在6月30日，內容是關於俄烏戰爭，他評論如果俄羅斯真的發射核武，不論增加多少北約國家，都不會有所改變，他稱遵守規則有遵守規則的好處，但是對普丁來說並沒有。

至於為何山上徹也要寄信給米本和弘，國際保健福祉大學犯罪心理學教授橋本和明指出，山上徹也或許是透過寄信來打破自己犯案前的猶豫心情。