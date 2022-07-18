國民黨主席朱立倫今傍晚於中央黨部會見華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council) 籌組之高階訪問團，成員包括美國前國防部長艾斯培 (Hon. Mark T. Esper)、大西洋理事會資深副會長博貝利 (Barry Pavel)；朱立倫與國民黨副主席夏立言及國際事務部幕僚與外賓談及台灣國防政策、區域局勢，及台美雙邊關係發展，會談氣氛融洽。朱也強調國民黨絕非反美政黨。

朱立倫表示，本次與大西洋理事會美歐高階訪問團的對話，清楚闡述了國民黨的兩岸路線、外交政策與國防戰略主張，並以今年六月訪美期間與美方行政單位、國會、智庫、民間相關友人等持續交流及親赴華府為國民黨駐美代表處揭牌為例，再次向美方表達國民黨對美關係的重視。國民黨絕非一個反美的政黨，相信未來也將持續與美國保持密切的合作與互信關係。

朱立倫強調，國民黨捍衛中華民國、是最愛台灣的政黨，因為長久以來將維持台海穩定、以及保障區域和平作為本黨政策方針。他表達國民黨對於對「不對稱作戰」的支持，也特別感謝艾斯培對台灣的支持。

朱立倫也提到，台灣能源問題其實也是重大國安問題，我國政府應妥善處理，電力若無法穩定供應或甚至臺海被封鎖，目前發電倚賴大量進口的煤炭、石油、及天然氣將無法支應我國國防及民生用電所需。

雙方也非常關心台灣兵役制度及後備制度的改革，最重要的是台灣民眾的自我防衛決心。此次雙方會面就國防議題、兩岸關係及區域地緣政治等領域交換意見，會談氣氛良好融洽。