國民黨主席朱立倫23日參加「團結一心、重返執政！新竹市長林耕仁、市議員、里長提名介紹會」，由朱立倫主席授旗市長候選人林耕仁，並帶領全體議員、里長提名人高喊「團結一心、重返執政、新竹市全壘打！」場面非常熱烈，凍蒜聲不斷，展現國民黨基層實力。對此，網友看到林耕仁揮舞黨旗時，紛紛泛淚直呼「最後一張揮舞黨旗，實在太感動了」、「這面黨旗飄揚，實在太帥了」，引發討論。

林耕仁在臉書上表示，今天非常感謝朱立倫黨主席、許修睿議長、鄭正鈐委員，以及現場所有國民黨的議員、里長候選人全力相挺。林耕仁也強調「年底新竹市三合一選舉，我們展現團結意志，誓言翻轉新竹、重返執政」，而當林耕仁接過朱立倫手中的黨旗，並揮舞著這把帶著期待與託付的旗幟，林耕仁坦言「我心中的情緒非常複雜」，林耕仁說，首先這是承擔責任的開始，身為母雞要帶領身後所有候選人贏得勝選，市長議員打出全壘打；而身為市長，他也會以「專業」、「認真」，還有「奉獻」的態度來服務新竹市民，解決大家的問題，帶領新竹大步邁前。

最後，林耕仁指出，做為一個土生土長的新竹人，新竹是他一輩子懸念的處所，「我此生都在新竹服務，擔任民意代表24年來不曾離開過，未來我會秉持初心繼續為新竹打拼，為下一代打造永續發展願景，讓新竹成為滿滿幸福、安居樂業的美好城市」。而今日也是林耕仁正式提名後，黨主席朱立倫第一次與林耕仁同台造勢，也特別感謝林耕仁過去爭取市長、立委提名時雖未如願，但仍支持當時候選人，因此特別拜託黨員市民，一定要給林耕仁一個當選市長。