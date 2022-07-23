民黨主席朱立倫23日參加「團結一心、重返執政！新竹市長林耕仁、市議員、里長提名介紹會」，誓言重返執政。（陳育賢攝）

國民黨主席朱立倫23日參加「團結一心、重返執政！新竹市長林耕仁、市議員、里長提名介紹會」，朱立倫抨擊前新竹市長林智堅棄新竹市民而不顧，先是落跑去桃園參選，之後又有論文抄襲事件，猛批林的兩個論文都從頭抄到尾，連小學生都知道這是抄襲，如果這樣抄都可以，台灣教育算結束了，這是台灣之恥。

朱立倫表示，台灣自治史上從來沒有任何1位現任的首長，為了要選其它城市的市長，辭掉現在的市長，不管現在的市民而跑到其它城市去選舉。

有人說朱立倫、賴清德、蘇貞昌以前也曾經提早離開原來的崗位，但朱立倫當時是碰上八八風災、H1N1嚴重的疫情，在全國最緊張的時候，他是以當時桃園最模範的指揮官去成為全國的指揮官，擔任行政院副院長，要負責救災與防疫，要照顧的還是有包括桃園，跟現在的林智堅是完全不一樣。

但林智堅卻是只為了去愛桃園市，說不愛新竹市了，當然要愛桃園市可以，但不可不顧新竹人，現在是市長辭職、副市長也辭了，這是政治史上從沒有見過的。如果可以這樣，那以後所有的人選上了，都做了一半就說要走了，人民絕對難以接受。

此外，做為1個市長，品德最重要，沒有見過有人的兩本論文是從頭抄到尾，任何1個小學生拿來念一下就會知道，什麼叫抄襲，連錯字、拼錯的英文字母都抄的一樣，如果這樣抄襲是可以的，那現在小朋友的暑假作業或考試，要如何教呢？我們的教育算是結束了，不用教了，真的是台灣之恥。

只要蔡英文總統宣布，從今以後統統都可以抄，台灣就是改寫世界的標準，我們也沒話講了。