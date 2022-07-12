美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，槍枝氾濫將美國鄰里社區轉變成一個個「殺戮戰場」，並誓言恢復突擊步槍的禁用令。

法新社報導，拜登上月25日簽署新槍枝管制法，他今天在紀念儀式中說，這是美國30年來第一個重大進展，不過還不足以控制美國的槍枝暴力。

拜登說：「已經花太長的時間了，這一路上流血、屠殺的血跡斑斑。」他進一步指出：「過去這些年，我們的校園、教堂、商店、音樂節、夜店還有很多其他日常場所，都已經變成了殺戮戰場。」

同時他也列舉出近期發生的槍擊事件，包括造成19名學生和2名老師死亡的德州校園槍擊案、10人喪生的紐約州水牛城超市掃射案，以及奪走7條性命的伊利諾州高地公園（Highland Park）國慶遊行血案。

拜登指出，除此之外，全美天天上演著那些「沒上頭條的殺戮悲劇」。他說：「就連鄰里社區和街道也成為了殺戮戰場。」

拜登承諾恢復1994至2004年間實施的突擊步槍禁令。禁令解除後，全美各地販賣的高功率半自動戰爭武器達數百萬支之多，且一再被用在大規模槍擊案。

拜登說，他支持美國憲法所保障人民攜帶武器的權利，但另一方面，他指出槍枝已成為美國孩童的頭號殺手，「我們同樣有權利自由地活著，不用為生存而恐懼擔憂」。（實習編譯：廖彥甄/核稿：蔡佳敏）1110712