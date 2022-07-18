周一原油價格延續上周五的漲勢，美元回落和供應緊張為油市帶來提振，緩解了經濟衰退以及中國大規模封控防疫將削弱燃油需求前景的擔憂。

目前布蘭特9月期油上漲1.5%，報每桶102.69美元。8月紐約期油上漲1.28%，報每桶98.84美元。

上周五紐約期油收漲1.89%，為每桶97.59美元，盤中一度飆漲3.39%。布蘭特期油收漲2.08%，為每桶101.16美元，盤中曾上漲3.57%。外媒報導，美國政府消息來源透露，儘管美國總統拜登親自造訪沙烏地阿拉伯，但沙國尚未向美方保證會提高原油產量。

市場擔心經濟若陷入衰退將打擊石油需求，上周美國期油周線連2黑，大跌6.87%；布蘭特期油周線連3黑，大跌5.48%。兩期油合約均創下約1個月來最大單周跌幅。

本周中國部分地區繼續進行大規模新冠病毒檢測，引發這個全球第二大石油消費國可能再度實施封控措施，進而打擊石油需求。

於此同時，石油供應仍然吃緊，這給油價帶來支撐。美國總統拜登的沙烏地阿拉伯之行，果然還是無法讓石油輸出國組織（OPEC）最大產油國做出任何增加供應的承諾。

拜登希望波斯灣產油國提高產量，以協助抑制油價並降低通膨壓力。

美國國務院能源安全資深顧問Amos Hochstein周日接受CBS訪問時表示拜登此次出訪並非一無所獲，此行可望促使產油國在供應方面「多採取一些行動」，但他並未具體指出哪個國家或哪些國家將提高產量。

澳洲國民銀行大宗商品研究部門主管Baden Moore表示，雖然沒有立即獲得增產承諾，但據悉美國已經暗示原油供應將逐步增加。他並表示，戰略儲油（SPR）將自11月起縮小釋油規模，可能抵消產油國增加供應的影響，如果每日增產不超過100萬桶的話。

包括俄羅斯在內的OPEC+將於8月3日舉行產能安排會議，料將成為市場密切關注的焦點。該全球主要產油國現行的產量協議將於9月到期。