新華社23日報導，中國常駐聯合國副代表戴兵美東時間22日在氣候變化會員國諮詢小組會議上發言，敦促已開發國家在《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）上兌現向開發中國家提供氣候融資等承諾。

戴兵說，COP27將於今年11月在埃及舉辦，中方支持埃及舉辦一屆成功的締約方大會。希望各方凝聚政治互信、踐行真正的多邊主義，落實「共同但有區別的責任」等原則，將國家自主貢獻目標轉化為切實行動，切實反映開發中國家訴求。已開發國家應在COP27上兌現每年為開發中國家提供1000億美元支持、適應資金翻番等承諾。

戴兵介紹了中國踐行氣候變化承諾，積極採取的一系列務實行動。他說，在不久前召開的全球發展高層對話會上，中方宣布推動建立全球森林可持續管理網路、實施「化學地球」大科學計畫等一系列務實舉措。中方出席近期召開的第六屆氣候行動部長級會議、波恩氣候大會，深入參與氣候行動與實施、減緩和適應、對開發中國家支持等議題討論，為國際氣候合作貢獻中國智慧和方案。