《太平洋島國論壇》領導人峰會7月中在斐濟召開。美、中競爭讓今年的論壇備受關注，來自具重要戰略意義的太平洋地區領導人齊聚一堂，討論中國大陸與區域內國家簽署安全協議引發安全疑慮、新冠病毒疫情、氣候變化造成海平面不斷上升等問題。該論壇閉幕當天，中國也另外舉辦了一場《中國—太平洋島國政黨對話會》，一些太平洋島國的政要及政黨領袖參加了會議，顯示中國與以美國為首的西方國家爭奪對南太平洋地區影響力的較量愈發激烈。

美國副總統賀錦麗在太平洋島國論壇會議中宣布，美方將在太平洋地區投入6億美元（約新台幣181億元）的資金，試圖抗衡中國在這個地區日益增加的影響力。除此之外，她也透露，美國將在東加、吉里巴斯開設新的大使館。

東加總理索瓦萊尼（Siaosi Sovaleni）對媒體表示：「我們真的很高興，美國將在東加開設大使館，這將是史上第一次。」他並說:「這是個重要里程碑，我們很高興美國終於要來東加了。」

中國長期幫助東加重建

美國在南太平洋地區新設大使館的對象之一——東加王國，是太平洋上唯一的王國，位在南太平洋中部，具有極為重要的戰略位置。因此雖然小國寡民，卻是美中海權爭霸的必爭之地。

東加也是太平洋最貧窮國家之一，2006年11月東加發生政治暴亂，民主派抗議國家政治改革步伐緩慢，加上犯罪集團趁機縱火，導致首都努瓜婁發的中央商務區遭到破壞。當時中國是唯一願意幫助東加重建的國家。但是中國對於東加的援助不是直接金援而是貸款，東加獲得了中國所提供的1.12億美元貸款，用於資助努瓜婁發的重建，並在20年內償還。這項貸款使東加到現在還背負還不完的債務。

今年1月東加首都努瓜婁發附近發生海底火山爆發，在太平洋掀起海嘯，震波遍及世界各地。努瓜婁發遭受了災難性的破壞，火山爆發也切斷了東加唯一的光纖電纜，導致東加11萬居民無法與世界連接。災難隔日澳洲、紐西蘭、中國、美國都承諾提供財政援助。

在地緣與文化上向來和南太平洋地區最為接近的紐澳提供援助乃意料之中，以「老大」自居的美國隨後批准向東加提供10萬美元（約新台幣279萬元）的緊急援助金，也不令人意外。這時遙遠的中國也在物資和資金方面提供了很多幫助，特別是第一時間向東加提供了急需的救災物資，為東加的災後重建提供了重要的基礎和條件。東加首相和國王也多次通過不同場合表達對中國即時援助的感謝。

當然，中國向東加及南太平洋地區其它國家提供解決問題的實際方案，大幅提升中國在此的影響力，自然引起了包括美國、澳洲在內一些國家的不安。

美國出馬須注重實質援助

美國總統拜登去年成為第一位參加《太平洋島國論壇》會議的美國總統；國務卿布林肯（Antony Blinken）今年更造訪斐濟，正式公布美國的印太戰略。美國也不斷通過媒體、拉攏當地政府官員等多種方式，企圖抵制中國在南太平洋地區的存在感，以及中國與該地區國家日漸緊密的關係。

不過這些貌似亡羊補牢的措施並未阻擋中國在南太平洋的勢力發展。

中國外長王毅5月底訪問南太時，雖然在《太平洋島國論壇》外長會議上未實現與南太10國簽訂多邊協議的計劃，隔日依然未受影響地在與東加外長的會面上表示，雙方就深化各領域合作、推進共建一帶一路達成廣泛共識，簽署了一系列經濟合作協議。此外，王毅也與吉里巴斯、薩摩亞、巴布亞紐幾內亞簽署了一系列雙邊協議。

在中國提出一帶一路倡議後，特別是在疫情背景之下，南太平洋島國與中國的貿易數額不斷增加。這些島國不時地遭到災害重創，醫療系統落後，還有其它亟待解決的經濟和社會問題，中國給的都是可觸摸到的實際援助，特別是災難外交讓該地區十分有感。

美國在太平洋地區的經營向來是透過澳州，如今美國親自出馬插手南太平洋的經營，需要避免一再重複「價值觀、人權」等對於島國興趣不大的話題，更深思熟慮提供可持續性、符合島國需求的實際援助，才能與島國增加互信，有利於在太平洋地區的發展。

災後重建中的東加就是最好的觀察點。中國在東加已設有華麗的大使館，如今美國新設使館，美中哪一方能提供東加更有利的重建條款，將預告美中在南太平洋經營的勝負。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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