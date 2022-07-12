台中市市長盧秀燕橫掃各大民調，超高支持度讓她被封為「藍營一姐」。盧今日（12）指出，她將以往每年5000萬的購書預算倍增至1億元，不僅讓圖書館月月有新書，更投入資源改善閱讀環境、開拓閱讀形式、興建各大圖書館，一切只因她深信「閱讀可以改變人的一生！」

盧秀燕今日在臉書發文表示，她任內努力投入資源，改善閱讀環境、增加書籍採購，鼓勵市民閱讀，並培養小市民的閱讀習慣。連續兩年，台中獲整體閱讀力表現績優城市，今年台中參加教育部全國閱讀績優評選，獲18獎項，全國居冠。

盧秀燕強調，形塑城市的閱讀文化，無法立竿見影，但只要現在開始做，累積的知識力、文化力將會成為台中未來最寶貴的城市競爭力。台中能夠獲獎，除了市民「愛讀冊」的優良風氣外，其實背後市府團隊同仁的點滴努力，也是最強的助力。

不僅如此，盧秀燕列出任內打造的圖書館，包括外埔圖書館、太平坪林圖書館、上楓圖書館、興安圖書館后里圖書館；另外台中綠美圖、沙鹿深波圖書館、文英溪東圖書館也都正在興建、規畫中。盧也特別表示，她將以往每年5000萬的購書預算倍增至1億元，讓圖書館月月有新書，民眾還可以線上推薦好書；同時增加電子資源，增購「有聲書」及「電子書」，閱讀資源豐富且多元。而這一切的努力都是因為，她相信「閱讀可以改變人的一生！」