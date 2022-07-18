衛生福利部於18日舉行部長交接典禮，卸任部長陳時中典禮開始致詞時開口第一句及最後一句話都說「請大家惠賜一票！」他說，自己有新的任務，勢必「使命必達。」然後在衛福部的同仁簇擁下，離開衛福部。（鄧博仁攝）

台北市長參選人陳時中日前請辭衛福部長及疫情指揮中心指揮官，今交接衛福部部長一職，稱政務官使命必達，並和立委持續溝通，唯有成就專業才能獲得立委肯定。國民黨立委賴士葆痛批，去年的疫苗採購政策疏失，立法院成立調閱小組，陳時中拒絕溝通，根本嘴巴上說希望立委肯定，實際上拒絕溝通拒絕監督。

賴士葆表示，陳時中稱「政務官就是要使命必達，不會為了其他事情閃避，要做確的事情、對的事情」，但萊豬要進口的時候，被問是否帶頭試吃瘦肉精豬肉三個月？陳時中才說沒問題，接著說自己有三高不可以吃，正確的衛教知識閃避無誤，這就是做正確的事情、對的事情？

賴士葆指出，陳時中昨說「跟立委做最大溝通，能夠成就是得到肯定，並有專業溝通協調能力，這樣的政府能稱得上會做事情。」但在去年的疫苗採購政策疏失，立法院成立調閱小組，陳時中拒絕溝通、拒絕監督，會做事的政府又狠又准釜底抽薪，直接封入黑箱。