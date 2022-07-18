根據《中國時報》今（18日）公布最新台北市長選戰民調，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%。國民黨台北市議員王鴻薇發文指出，雖然現在談棄保還太早，且三個人實力相當，現在任何由下而上的棄保都不會成功，唯一會發生有效的棄保會是由上而下，「而這目前只會發生在陳時中與黃珊珊上！」

報導指出，蔣、陳、黃三人支持度的差距都在民調誤差範圍之內，三強鼎立，顯示選情緊繃，棄保效應將對選舉結果產生關鍵影響。

王鴻薇今在臉書發文表示，《中國時報》關於台北市長的民調，引發許多討論，自己有以下3點看法：

1、最新的民調顯示，蔣萬安、黃珊珊、陳時中，三人支持度分別是23.9%、22.2%、24.2%。目前看起來，這場台北市長選舉的「三腳督已經正式確立」，三位侯選人可以說是實力相當。

2、過去大家都說台北市選民結構藍大於綠，但其實經過柯文哲過去8年的執政，台北市傳統的藍綠版圖已經出現移動。過去是藍大於綠，而從歷次台北市政府研考會所做的民調來看，越來越多的市民是「選人不選黨」，沒有任何一個政黨在台北市具絕對的優勢。

3、很多人已經在談「棄保」，但我認為現在談棄保都還太早，陳時中才剛剛就定位，且三個人實力相當，現在任何由下而上的棄保都不會成功。唯一會發生有效的棄保會是由上而下，而這只會發生在陳時中和黃珊珊身上。