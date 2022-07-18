年底台北市長選舉，各政黨都有輸不起的壓力。根據《中國時報》最新民調，在台北市長參選人中，民進黨提名的陳時中支持度為24.2%，國民黨提名的蔣萬安23.9%，民眾黨支持的黃珊珊為22.2%。資深媒體人羅友志18日抓出了年底選舉的致命點，直言「2022『中流』恐誕生」。

從《中國時報》最新民調可以看到，若是「棄蔣保黃」，流失的選票主要轉向黃珊珊，那黃珊珊就會贏陳時中4.9個百分點，而若是「棄黃保蔣」，蔣萬安勝選機率也會大增，不論依照何種結果顯示，三人的支持度都在誤差範圍，代表選情極為激烈，棄保效應的動向將成為勝敗的決定性因素。

羅友志在網路節目《友話直說》指出「陳時中的臉書超驚人」，他坦言「你以為陳時中這麼弱嗎？你看陳時中臉書，陳時中的粉絲人數從成立開始就不斷衝高，甚至貼文的按讚數也有超高的黏著度」，現在陳時中的臉書高達12多萬人按讚，這也讓羅友志質疑：「請問你確定陳時中真的會被邊緣化嗎？」

羅友志更擔憂，現在「王鴻薇是一個人的武林、謝龍介叫破喉嚨沒人理、羅智強被『我們中道理性』傷透了心」，看著眼前民進黨全代會，再回望散漫的在野黨們，羅友志表示，「當大聲量的人，心都累了，在野黨就不妙了。陳時中，搞不好會變成2022的韓國瑜」。