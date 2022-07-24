新竹市棒球場斥資近12億元整修，才開打兩天，已經造成3名球員受傷退場，被球員質疑「糟如古巴」；中職決議味全龍主場賽事延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。新竹球場爭議惹來批評不斷，是否會傷到民進黨桃園市長參選人林智堅？媒體人吳子嘉認為，新竹棒球場案對林智堅而言，只是小事情，真正厲害的在於2個月後的台大論文審定結果，影響如同「核彈級」爆炸。

有網友24日在《董事長開講》網路直播節目中問到：「論文案如果傷不了林智堅，那麼這次球場的爭議是不是會傷到他了？桃園市民會要這種市長嗎？」吳子嘉認為，林智堅這一次的問題非常大，他得罪全台灣人，不是論文門傷不了他，他所做的事，新竹棒球場案只是小事情，他只是拖著總統蔡英文一起出洋相，甚至把民進黨台中市長參選人蔡其昌、新竹市長參選人沈慧虹及他自己通通帶衰，一個人就卡了三個市，這個人是個倒楣鬼。

吳子嘉覺得，林智堅的問題很嚴重，如果爆發開來，真正厲害的在於林智堅的台大國發所碩士涉抄襲案，2個月後，台大的論文審定結果，才是台灣民意基金會董事長游盈隆所說的「核彈級」的爆炸，這個影響非常大，台北市和中央都會被炸到。