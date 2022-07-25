新竹市政府斥資12億整修棒球場，22日風光啟用後，造成4名球員受傷，更被批評如同古巴球場。對此，新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅以及新竹市前副市長、民進黨新竹市長參選人沈慧虹雙雙致歉，媒體人吳子嘉認為，林智堅會害死沈慧虹。

吳子嘉24日在《董事長開講》網路直播節目中認為，太好笑了，新竹市立棒球場開幕，當成喜事來辦，邀請總統蔡英文22日去現場觀戰，沈慧虹現卻稱，有缺失就改善，抱歉讓所有球迷朋友失望了。吳子嘉認為，選舉第一攤就道歉，並不是好的開始，林智堅也在臉書寫下660字長文道歉，要跟所有關心、喜歡棒球的朋友們、球團們致歉，又是道歉；林智堅、沈慧虹接連道歉，新竹市蓋個球場，總統跑去看，結果，前市長、前副市長通通都道歉。

吳子嘉覺得，新竹市棒球場整修費12億太多了，民眾黨新竹市長參選人高虹安一定要努力去追這個案子，不能包庇新竹市政府。本來大家在打林智堅論文門，林智堅卻害死沈慧虹，看來新竹市不要選了；高虹安是讀書人、老實人，不會搞這些玩意，高虹安如果去打沈慧虹，一定會當選。