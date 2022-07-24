年底九合一大選，各政黨摩拳擦掌準備，尤其是首都的選戰，藍、綠、白「三腳督」態勢正式成形，更是受到萬眾矚目。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰在23日時爆出國民黨台北市長候選人蔣萬安的致勝關鍵，「他唯一的做法就在於攻擊」，引發討論。

于北辰23日在網路節目《新聞面對面》中提到，這一次台北選舉是三強鼎立，和之前完全不一樣。于北辰也提及，「蔣萬安是要聯合黃珊珊打陳時中，還是聯合陳時中打黃珊珊，是一個選擇，一定是要聯合一方去打他」，蔣萬安更說，現在最有可能就是「蔣萬安聯合黃珊珊打陳時中」，但蔣萬安不敢這樣做，于北辰坦言，因為若是和黃珊珊聯手，黃珊珊將會「一分一起打陳時中、二分敷衍、七分壯大自己」，最後把陳時中打趴了，黃珊珊就變大了，所以蔣萬安不會跟黃珊珊聯合打陳時中。

不過于北辰也指出，陳時中就很簡單，他可以一次打兩人，因為蔣萬安和黃珊珊是同一類型的，陳時中打柯文哲等於就是打黃珊珊，同時對蔣萬安最好的方式就是「忽略」。于北辰說，「因為蔣萬安打市政題就等於打到黃珊珊，打衛福部防疫政策，雖然打到陳時中，但黃珊珊有一起打，最後黃珊珊壯大」，因此于北辰點出，「所以蔣萬安現在不是不打，而是他的主題很難做」。

于北辰認為「蔣萬安現在唯一的做法就是攻擊，因為大家覺得他太佛系了」，于北辰表示，蔣萬安不願意攻擊，因為他沒有目標，「我要打哪裡，選定了就不要回頭」，于北辰更建議，如果蔣萬安要打陳時中，就得先把柯文哲曬一邊，狂打陳時中，打到煙花燦爛，支持度就來了，不然就是狂打柯文哲，不要理陳時中。于北辰點出，蔣萬安的問題就在這邊，「他的目標在哪？他不知道，他還沒有拿定主意」。

最後于北辰說，「其實選舉不是選誰的政策漂亮，而是『哪一個候選人有話題性、討論度』」，于北辰坦言，這個需要突破、很大的勇氣，及很大的人員的支持，每一個議題都要很精準。