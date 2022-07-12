國民黨中常會通過提名金門縣長楊鎮浯競選連任，而金門縣前縣長陳福海搭上「同舟計畫」重返國民黨，也被認為是參選縣長的起手式，為國民黨的整合埋下隱憂。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人的差距非常接近，讓身為董事長的吳子嘉直呼「國民黨不倒有鬼」。此消息引熱議，有網友表示「7月半快到了」，讓大批網友不禁笑翻。

根據《美麗島電子報》最新金門選舉民調支持度，國民黨楊鎮浯33.4％、無黨籍陳福海26.5％，吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中坦言，「這份民調換成選票的話，現任楊鎮浯縣長大概贏陳福海4000至5000票左右，對於金門來說非常多」。

吳子嘉拿出「金門民眾認為前後任縣長誰清廉有操守」民調表示，有高達35.4％認為楊鎮浯清廉有操守，陳福海只有15.8％，這讓吳疑惑道：「現在陳福海現在回來了，要準備參選金門縣長，國民黨不倒有鬼。」吳也坦言「金門是百分之百國民黨的」，他認為陳福海今年2月用「同舟計畫」回國民黨，7月準備參選，吳因此痛批「國民黨現在真的亂七八糟，非常離譜」。

吳子嘉的說法掀熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「7月半快到了」、「鬼月快到了+1」、「笑死，鬼門快開了，不意外」、「天下之大無奇不有，政壇更是如此」、「這個金門縣長不錯，我都聽同事說了，他應該會連任的」、「反正怎樣都國民黨的，某黨想要洗腦金門人是很難的」。

不過，6月23日傳出陳福海母親辭世消息，陳也決定暫停所有宣布參選的活動。陳幕僚王中聖6月25日表示，目前陳以處理母親後事為主，對選舉事務沒有任何評論，感謝各界關心。