國民黨苗栗縣長提名風波未解，苗栗縣議長鍾東錦表態參選到底，他除以縣長參選人身分拍攝宣傳影片，也同時在臉書分享縣政規畫，並強調自己沒有大咖加持，沒有派系指定，賦予他權力的也是苗栗鄉親，他將百戰不殆，死戰不退。

鍾東錦表示，他準備好了並蓄勢待發，一個地方首長的參選計畫，應該充實且完備，單憑口號或政治力加持，對於地方選民來說，是一種極不負責任的行為，期望一場正面競爭，是他希望能夠為苗栗的選舉，帶來改變的第一步。

他說，他的縣政規畫基本構想主要考量苗栗縣必須因應台灣產業轉型，轉換在地特色，提高競爭力，同時，對於人口老化、少子化社會、環境保育、全球極端氣候、城市競爭、安全生活保障、元宇宙、宅經濟、後疫情時代等趨勢，考量苗栗縣的既有優勢與潛力，統合願景目標，藉由群策群力方式，以建構完整公共品質系統，提供鄉親健全之便利服務品質為目標。

鍾東錦提到，苗栗縣地理環境靠山面海，縣轄內擁有2個國家公園、5條縱貫線國道、3條東西向道路、2條山海線軌道以及後龍高鐵站，同時包含客家、閩南、原住民、外省族群以及新住民等，先天環境優良、後天人文豐富，可說是臺灣西海岸的淨土、自然環境、山海線風光、客家文化、族群融合、休閒農業、優質農產品等特色。

他未來10年縣政藍圖，將以一個「觀光科技大縣」為主軸，對外，走向3個國際發展，分別是國際慢城、國際慢漁以及國際智慧城市；對內，營造5個特色區塊，包含「苗北科技區」、「苗中城心區」、「苗南產創區」、「苗西綠能區」、「苗東觀光休閒金三角」，由此擬定 2022 年至 2032年苗栗縣發展定位與基本綱要，制定總體縣政暨 18 鄉鎮市特色發展，是他參選苗栗縣長的政見主軸。

在接下來的4個多月期間，他會陸續具體的、務實的，向民眾交代清楚為參選所做的所有準備。不會讓的支持者盲目投票，也不讓大家為投下這一票感到心虛，會讓支持者驕傲的做下屬於人民自己的選擇，不再含淚、不再迷惘，他相信大家做得到。