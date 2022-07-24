民進黨桃園市長參選人林智堅24日上午親上火線開記者會澄清論文抄襲風波，強調碩士論文是原創絕無抄襲，自己是善意的資料提供者。對此民眾黨桃園市長參選人賴香伶直呼，整場記者會沒釐清事實反而似乎想干擾審查，另外余正煌未出席記者會，林智堅與民進黨全黨控訴的做法相當不道德。

賴香伶表示，林智堅市長在記者會再三強調學歷不是最重要的，這是不是顧慮到即使他的學位取得有瑕疵，都憾動不了他被總統提名徵召參選桃園市長的地位，這1小時的記者會其實是對民進黨內喊話，也顯示他參選正當性已逐漸喪失，記者會不但沒有釐清事實還越講越花，似乎想在學倫審查會召開前定調「審查」方向，干擾審查意圖太明顯。

賴香伶指出，2個論文是否是林智堅自己親自撰寫、做問卷調查分析以及訪談紀錄文本等資料都沒有公開，是找不到還是根本就沒有？記者會上提出用公證人認證、與教授電子信箱書信或時序表來證明沒有抄襲，學術抄襲看的是學術價值，余正煌先完成論文，但今天余正煌沒有出席該記者會、也非公眾人物，林智堅與民進黨全黨控訴余先生一人的做法，相當不道德。

賴香伶認為，另外中華大學論文的回應，林智堅也沒有實質內容，中華大學與竹科管理局2007年簽約的標案，合約載明內容不可以公開發表，林智堅記者會幾乎是犯罪自白，她目前已要求辦公室行文向竹科管理局要求提告，否則就是包庇林智堅。