民進黨桃園市長參選人林智堅今（24）日上午召開記者會，強調碩士論文為原創、絕無抄襲，且自己是善意的資料提供者。對此，中廣董事長趙少康表示就算提供再多內部民調數據供研究、維持原始資料完整，也不可能連錯字都錯得一模一樣，「這不是複製貼上、抄襲，什麼才是？」他更直指林智堅用三大人設博取同情卻不願認錯，怒批林難道不怕被「論文抄襲者」標籤跟著一輩子？

趙少康今於臉書指出，著作權法嚴格禁止抄襲，「理念可以相同，但是表述方式必須不同，絕對不允許便宜行事的『複製貼上』。」趙直言針對一般著作尚且如此，論文抄襲更是會斯文掃地，即使研究相同主題、使用相同數據資料，但不同人也寫不出用字遣詞幾乎一樣的文章。

而對於律師黃帝穎呼籲台大社科院院長蘇宏達應自行迴避，趙少康表示蘇是各界期待主持審查會議、確保中立客觀的關鍵守門人，因此林智堅陣營要求他迴避審查會議是「司馬昭之心路人皆知」，就是不敢接受專業學術審議，想藉各種小動作讓自己頭過身就過。

趙少康質疑，做為台大社科院院長，本應公平組成審查委員會的蘇宏達為什麼要迴避？「倒是陳明通身為利害關係人或類利害關係人，才應該迴避。」他認為，既然大家都關心審查委員的公平與審查會的審查程序，那麼台大就應對審查會議開放直播，畢竟事無不可對人言，不該關起門來搞秘密審查。

最後，趙少康痛批，民進黨為了讓林智堅脫身，「鋪陳了林智堅是資料提供者、陳明通是盡責指導老師、余先生是積極想完成學業的研究生。」林還強調自己年輕時家境不好，所以奮發圖強取得碩士學位，「企圖用三大『人設』影響社會觀感甚至博取民眾同情，為自己加分。」

趙少康指出，家境不好不能成為自己犯錯的理由，硬拗只會讓人更看不起人品與擔當，也質疑林智堅不認錯，「難道不怕讓『論文抄襲者』標籤跟隨他一輩子？」