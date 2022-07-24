提電腦資料證明林智堅未抄襲，鄭運鵬要求台大審查勿先入為主。（民進黨提供）

提電腦資料證明林智堅未抄襲，鄭運鵬要求台大審查勿先入為主。（民進黨提供）

提電腦資料證明林智堅未抄襲，鄭運鵬要求台大審查勿先入為主。（民進黨提供）

論文爭議愈演愈烈 林智堅召開記者會最新說明｜2022.07.24 @中時新聞網

民進黨提名參選桃園市長的林智堅碩士論文被指控抄襲，民進黨團幹事長鄭運鵬今天提出林智堅指導老師陳明通，在2016年2月1日回覆林智堅所提碩論研究計畫中的E-mail附檔，其中就有與另一研究生雷同的文字，證明其論文寫作早於該另一研究生，並呼籲台大審查委會要公正客觀不要先入為主。

林智堅今天與民進黨立委鄭運鵬、委任律師黃帝穎共同召開記者會，提出證據來反擊國民黨的指控。

鄭運鵬表示，對於沒有作過的事情，要證明非常困難，此次提出的資料，證明林智堅台大論文的發想、研究大綱和研究寫作都在前，此次所提證據，包括電腦中的資料也全都經由律師公證確認為真。

在論文的發想方面，鄭運鵬指出，陳明通利用2014年柯文哲和林智堅兩人的選舉連動，在2015年於政大選舉月刊發表論文，當時就跟林智堅要了六份內部選舉的民調，林智堅本身就是該資料的擁有人。

他說，之後林智堅成為陳明通的碩士研究生，2015年下半年林智堅與陳明通進行論文方向討論，陳明通認為以該民調資料進行研究可行，但林智堅不能自己作自己的選舉研究，於是就以前新竹市長蔡仁堅為研究對象。

鄭運鵬也拿出電腦檔案作為證據指出，2015年下半年，林智堅陸續就論文研究方向與陳明通作討論，並以E-mail附檔方式送給陳明通，陳明通2016年2月1日在增改及修改計畫後，再用E-mail回覆，這份檔案中就有外界質疑的林智堅與另一研究生余正煌雷同的文字。

他說，這證明2015年12月，林智堅就已經決定以2014年選舉為題，展開研究計畫的撰寫，並利用上課時間與陳明通共同討論，這些都曾在林個人行事曆上顯示，2016年2月1日陳明通的回覆檔案也顯示，當時林智堅研究計畫大綱已形成章節架構。

於此同時，以陸生認同為題的余正煌，因其口試委員對其原有論文提出許多要求，求助擔任國發所所長的陳明通，鄭運鵬表示，陳明通當時提供林的資料給余，余隨後更換論文題目，並在當年3月通過研究計畫口試，該口試通過後才開始寫論文，證明林智堅不可能抄襲余的論文。

他強調，林智堅為民調的設計者，這點從民調採用第一人稱可以證明，林余兩人雖然用了相同的資料庫，但研究對象不同，結論也不同，林智堅為原創，沒有抄襲也不可能抄襲。

鄭運鵬強調，這些資料都將彙整提供台大倫理審查委員會參考，希望台大能透過證據公正客觀的審查，不要先入為主。