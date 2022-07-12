民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（12日）痛批國民黨根本沒有實質的證據，是典型的選舉動作。（葉書宏攝）

民進黨立院黨團書記長陳歐珀表示，台大位於北市、中華大學位於新竹，若要查明論文風波易如反掌。（葉書宏攝）

桃園市長參選人林智堅「論文門」事件延燒，民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬今（12日）痛批國民黨根本沒有實質的證據，是典型的選舉動作，「袂生牽拖厝邊，張善政都沒有講話，擺明就是為了選舉！」民進黨立院黨團書記長陳歐珀表示，選舉對於學術造成很大的影響，盼能夠趕快把真相查明。

民進黨立院黨團今開輿情記者會，媒體持續關注林智堅「論文門」事件。鄭運鵬表示，國民黨兵分多路，包含黨中央、智庫、黨團、議會連日來一直抨擊林智堅論文，可見國民黨根本沒有實質的證據、實質的方向。

他說，國民黨必須要施壓學校、施壓政府機關、施壓竹科管理局，沒有當事人認為論文被林智堅不當引用或抄襲，僅能透過散彈打鳥的方式做政治攻擊，這是典型的選舉動作。

鄭運鵬表示，國民黨高雄市議員李眉蓁的論文事件，有被抄襲者出面指控，當時國民黨根本沒有表達任何態度，如今說三道四，「袂生牽拖厝邊，張善政都沒有講話，擺明就是為了選舉！」

他強調，既然台大和中華大學都決定要內部審查，國民黨從上周至今根本沒有具體事證或是具體論點、立場可以提出指控，選舉選成這樣醜態百出、非常遺憾。

鄭運鵬也呼籲國民黨、黨團針對新北市的恩恩案，有沒有相同的態度去要求，恩恩爸從頭至今就是要通聯記錄、真相，恩恩案講了2個月國民黨裝傻，如今論文案用一千倍的力氣，串聯公職、黨職、智庫、媒體，恩恩案只要求通聯記錄和真相，這是一個小朋友人命，對於一個論文隨便亂講、企圖影響選情，在野黨若只這樣做，人民如何信服，國民黨要做該做的事情。

民進黨立院黨團書記長陳歐珀表示，台大位於北市、中華大學位於新竹，若要查明論文風波易如反掌，在野黨兵分多路、全面追查、每日開記者會，相信可以早日水落石出、真相大白，不要用隱射等方式，因為選舉對於學術造成很大的影響，社會議題大家關注，但是不要不擇手段，希望能夠趕快把真相查明。

此外，在野黨團今也開記者會質疑林智堅論文，鄭運鵬表示，其他在野黨跟著國民黨起舞，都是選舉招數，目前也沒有被抄襲的人出面指控，難怪外界會認為其他在野黨結盟；台大、中華大學都會進行論文審查，若學校不能信任反而利用民意代表身分去把政府機關牽扯進選舉，這沒有道理。