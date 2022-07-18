民進黨桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，引爆各界關注及討論。今（18）日媒體人「逆風的烏鴉」就在臉書爆出「維基百科上的林智堅與論文門」的內幕，甚至揪出維基百科的桃園市選戰「三位候選人排序」似乎有點問題，讓他直言：「是給誰穿小鞋呢？」

逆風的烏鴉今日在臉書表示，他無意看了一下林智堅的維基百科，原本以為會有關於論文事件的說明，結果一看「關於抄襲事件的描述，真的是少到誇張」；而林智堅的論文抄襲事件，分成中華大、台大國發所碩論兩部分，但林智堅的維基百科裡，論文抄襲案只剩下台大國發所一個，而且掐頭去尾，只剩下關於7月15日的進度，其他前後全部沒有。

接著逆風的烏鴉發現，雖然維基網頁註明論文抄襲事件有另開一個主條目「林智堅論文門」，但點進去之後在背景部分，特別提了國民黨提名爭議，這讓逆風的烏鴉質疑，這個「國民黨提名爭議」和「林智堅論文抄襲」有什麼關係；接著逆風的烏鴉也看了維基百科上的編輯紀錄，發現在國民黨提名爭議裡，之前有人編輯「爭議趨緩」，結果還被刪掉，刪掉的理由是「沒有趨緩」，這也讓他非常疑惑：「這到底是要談林智堅的論文抄襲，還是國民黨的提名爭議？」

然後逆風的烏鴉直言，維基百科底下那個三位候選人排序也有點問題，「第一個是林智堅，第二個是賴香伶，第三個是張善政，這排序的依據是啥？」逆風的烏鴉不解：「如果是依照政黨大小，應該是林智堅、張善政、賴香伶；如果是提名順序，應該是賴香伶、張善政、林智堅。這是給誰穿小鞋呢？」

最後逆風的烏鴉坦言，自己很久以前曾經去幫國民黨的基層黨工上課談網路，其中一點就是關於維基百科的經營，但他不贊成政黨去介入維基百科的運作，可是「事實就是政黨確實有介入維基百科的運作，而且很顯然，國民黨到現在都還沒注意到這個領域」。