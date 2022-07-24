新竹棒球場撒12億負評如潮 林智堅致歉：希望責難到我身上

斥資12億元改造的新竹市立棒球場，才剛啟用就出現殘破坑洞，還造成球員接連受傷。昨晚表明要扛責的前新竹市長林智堅今天表示，他已辭掉市長工作，現在能做的就是協調中華職棒、新竹市政府和球團，把球場的環境再做細節的改善，這個是最關鍵的事情。

民進黨桃園市長參選人林智堅今天上午在民進黨中央黨部召開「說明碩士論文」記者會，並接受媒體採訪，對於新竹市立棒球場造成的問題，林智堅昨晚在臉書表示「責任由我一肩扛起」，媒體質疑他已請辭新竹市長，要如何扛責？

對此，林智堅表示，新竹市政府當初努力興建棒球場，就是希望提供給球員一個安全的環境，給球迷一個舒適的環境，開賽兩天的時間，有球員在球場受傷，當然就引來很多球員或球迷的意見。

他說，他特地在臉書說自己要扛起責任，是因為很多人在指責新竹市政府，但他認為，市府的同仁在過程當中，每一個人都非常的努力，「我希望所有的責難到我身上」。

不過林智堅表示，因為他已經辭掉市長工作，現在能做的就是協調中華職棒、新竹市政府和球團，大家關心球員在球場上的安全，所以昨天晚上在他的協調之下，不管中華職棒、球團或新竹市政府大家都有初步共識，就是要把球場的環境再做細節的改善，「這個是最關鍵的事情」。