1976年啟用的新竹棒球場，因設備老舊等問題，於2019年開始花費近3年時間、斥資12億元改建，終於在本（7）月22日迎來完工後的首場職棒例行賽，但僅2天就造成3名球員傷退，場地也被球迷們發現諸多問題，民進黨桃園市長參選人、前新竹市長林智堅也為此道歉，稱「責任由我一肩扛起。」不過網友並不買單，痛斥，「請問桃園市民要怎樣承擔新竹市長的責任？還是你打算退選？」

新竹棒球場22日迎來改建後的首場職棒比賽，讓球迷全都興奮不已，滿場1萬張票全售罄，但馬上有人發現座位區的地板保護漆被掀起、女廁所門裝反無法上鎖等問題，且短短2天就有3名球員傷退，不少球員也指出草地中有小石子，紅土鬆軟、顆粒較粗等狀況。

為此，林智堅23日在臉書道歉，強調新竹市府團隊非常盡心盡力，努力跟營造團隊協調，目前球場還不完美，「責任由我一肩扛起。」至於外界質疑經費的部分，他表示「這是對市府團隊最不好的指涉。」

此貼文才po出9小時，就有超過5000則留言，許多網友對於林智堅的說詞不買單，怒斥「場地還沒準備好怎可以開幕讓球員比賽，為了讓你拍照打卡嗎？」「不會抄襲日職或是大聯盟的球場嗎？該抄的時候不抄。」「你讓新竹人覺得很丟臉欸。」「你是桃園市民，請問桃園市民要怎樣承擔新竹市長的責任？還是你打算退選？」