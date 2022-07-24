桃園市議員參選人凌濤在臉書發文，質疑桃園市長參選人林智堅的新竹棒球場政績。（摘自凌濤臉書）

新竹棒球場引起球員、球迷熱議，有球員形容像是公園等級棒球場，桃園市議員參選人凌濤在臉書發文，指花了12億納稅錢，還號稱參考福岡巨蛋，但是「連抄都不會抄」，怎麼放心讓他接手5倍大、1200多億總預算的桃園市。

新竹棒球場改建後原先被發現場內有水溝，經過緊急改善後熱鬧啟用，不過這幾天的球賽卻被球員、球迷抱怨，有球員私下認為，比賽場地跟公園的棒球場差不多等級。包含紅土造成不規則彈跳，外野小石頭過多。球迷也發現看台區有破洞，部分座位視野不佳等。

凌濤說，新竹棒球場幾乎是林智堅7年在新竹最引以為傲的政績。然而2018年議會不分朝野，早已提醒新竹棒球場恐成為「半套的8億棒球場」，這座棒球場有諸多疑點，他先質疑，為何林智堅不顧城市願景、交通規畫執意原址重建？標案金額從最早3.5億追加到8.76億，最後加上外野觀眾席等，高達12億，相對下天母棒球場修整僅花費8千多萬。

他也說，場地多處不明整、破損、生鏽，已導致3名球員受傷？沒有確實驗收是否是趕著讓林智堅陪同蔡英文總統搶收割，置球員安全於不顧？到底怎麼通過履約驗收。

凌濤也提到，疑點最深就屬，艾奕康工程顧問則因豆腐渣工程被起訴；巨佳營造（原順福營造）則在2012桃園新埔國小承包案被發現偷工減料、2016年在大溪高中違反公安，5名工人慘遭活埋。在2019年承接新竹棒球場之後，從2019至2022年標到的案件，有超過六成在新竹市，狂接新竹市校舍補強、改建工程，令人捏一把冷汗。凌濤說，林智堅任內的新竹市政府評選標準，能交代清楚嗎？