斥資高達12億元整修的新竹市立棒球場，近日接連傳出場地缺失過多，2天的賽事就有3名球員受傷，新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅稱責任一肩扛起。對此，國民黨立委洪孟楷怒轟，昨日高官剪綵、今日球員掛彩，讓球員在這樣的場地比賽，分明草菅選手性命，「落跑到桃園的人，就問你要怎麼扛？」

洪孟楷指出，耗資12億預算改建的新竹球場，連兩天比賽已經三位職棒選手因場地受傷，今日還有一場比賽，場地內離譜缺少太多，任何一位棒球迷絕對無法接受；為了要讓高官剪綵、只能犧牲球員掛彩，連國球都可以這樣搞，還有什麼做不出來。

洪孟楷表示，選手生涯最擔心的就是受傷，因為這關乎的是紀錄能不能延續、有沒有球能夠繼續打；球迷在乎的是有安全舒適的環境，能夠好好享受一場公平精彩的球賽，但這些在民進黨高官眼裡好像都不重要，為了能夠拍美美照、當網紅、趕打卡、樂剪綵，所以理所當然的事，變成球員球迷遙不可及的想像。

洪孟楷痛批，林智堅說要一肩扛起責任，落跑到桃園的人，就問你要怎麼扛？這樣的工程品質，當初新竹市政府怎麼驗收、如何同意廠商完工？和中華職棒在開打前難道沒有意見？讓球員們去這樣的球場比賽，分明草菅選手生涯性命。

洪孟楷強調，12億的預算，已經跟新建球場無疑，再多的抱歉都掩蓋不了為了趕剪綵急就章的推出；場地不合格、女廁無法鎖，最根本的低級錯誤，連讓三位球員受傷，連台灣最重視的國球都可以這樣搞，到底還有什麼事做不出來！