新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅再度親上火線並提出資料為論文未抄襲護航，國民黨文傳會副主委林家興痛批，林智堅「越澄清外界質疑越多」，也從提供資料當中看見更多破綻，除證明林智堅無法澄清外界先前諸多關鍵質疑，也證明林余兩人研究計畫與論文寫作時間高度重疊、資料互通，更證明民進黨主席蔡英文提名不適任的桃園市長候選人。

林家興指出，在台大碩士論文的部分，林智堅提出一份2月1號由陳明通寄回給他助理的碩論研究計畫修改檔案，試圖以此證明其寫作早於余正煌，但為何是寄給助理？是否助理有參與論文寫作？而整場記者會言辭之間暗示可能是余正煌抄襲了林智堅的論文，然而余正煌神隱至今，公眾只能聽到林智堅的單方面說法。

林家興說，從林智堅公布的時序圖可以看到，林及余兩人計畫書寫作研究計畫與論文寫作時間高度重疊、資料互通，林智堅也親口承認「有拿余正煌的論文結論做為參考」，如何證明雙方沒有抄襲問題？

林家興提醒，從林智堅今日記者會說法與余正煌的論文謝辭中也發現說法兜不攏的情況，林說只在導生宴見過一次，並不認識余，余卻在論文謝辭裡提到與林智堅有「數面之緣」，請問誰在說謊？余正煌何時可以出來面對公眾說明？

林家興強調，日前針對林智堅中華大學論文提出的三點質疑，包括未參與該份報告參與研究計畫撰寫、問卷未掛名等，今天記者會當中都未見回應，尤其協助說明的黃律師迴避了竹科管理局公文已經打臉林智堅的議題，該份公文指出，賀力行教授等人沒有向竹科管理局申請授權，這就涉及違反竹科管理局的合約當中第八條的履約管理。

林家興認為，如果林智堅真的有參與這份報告的研究工作，那他很可能涉及違反合約，如果沒有參與，又為何可以拿沒有參與的報告當作自己的研討會論文？無論林智堅撰寫的時序如何，都不影響林智堅恐怕都涉及抄襲、竊取甚至洩密問題，民進黨今日依然不敢回答。

林家興表示，今記者會還證明綠營基層敢怒不敢言的事實，那就是協助主持記者會、邏輯分明的鄭運鵬明顯在學經歷、從政歷練與談吐表現上，都是比林智堅優秀許多的民進黨桃園市長人選，然而蔡英文反而因為派系利益與種種不能說的原因，硬是推出過度包裝、內涵與歷練不足的前新竹市長林智堅落跑桃園參選。

林家興痛批，如今要全黨硬拗護航一人、推派多位認真寫過論文的發言人為其辯護，甚至連所謂自傲的城市治理成績都接連出包，這種落漆的落跑候選人所帶來的新竹經驗，不但桃園人承受不起，恐怕也將連帶使民進黨各地選情烽火連天，主席蔡英文是難辭其咎。

林家興質疑，在論文抄襲爭議當中，看到林智堅無償提供論文資料給調查局在新竹的幹員以作進修之用，如今花了12億納稅人的錢打造、總統風光開幕的新竹市立棒球場卻爆出施工品質堪慮、營造廠商有過失爭議，導致接連讓球員受傷、球迷不滿的情況，顯然有驗收責任歸屬的嚴重問題，呼籲相關單位應立即介入調查，還給新竹市民一個安全的棒球場，還給台灣社會一個公正廉明的選舉與社會風氣。