民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波引起全台民眾關注，民進黨立委高嘉瑜日前表示，此事打開了學界、政界的潘朵拉盒子，是「台灣社會的悲哀」，引起網友共鳴，紛紛痛斥，高知識分子還有風骨存在嗎？

高嘉瑜16日在網路節目《全民平評理》指出，林智堅論文案打開了學界、政界的「潘朵拉盒子」，在學界中連最基本的論文是否有抄襲，都沒有一位教授願意站出來審查，不敢面對權威或政治，對其他戰戰兢兢的學生來說，難免會產生相對剝奪感。

高嘉瑜認為，論文案拖到現在已經對民進黨造成傷害，多數民眾心裡面都有一把尺，尤其年輕人與中間選民對這件事情的判斷上，會認為民進黨沒有把事情說清楚，「對林智堅來講，我覺得迴避不是一個很好面對問題的方式」。

此說法引起網友共鳴，在《中時新聞網》、PTT等網路平台有超過1000則留言討論，「高委員，這次說的實在了」、「不是不敢，是因為怕被抄家滅族， 這反應出什麼，懂得人就知道，不懂得還是不會懂或裝不懂」、「沒有教授願意審查論文，其實意思就是所有的教授一致公認論文是抄襲的，沒有任何一位教授認為論文不是抄襲的」、「因為塔綠班出了名會追殺，誰會受得了秋後算帳，就像拔不了管，也要讓管做不下去」。