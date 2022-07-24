新竹市前市長林智堅論文爭議至今未熄，迫使他24日上午開記者會強調論文為原創，並未抄襲，台北市長柯文哲今出席新竹縣活動時，針對此事表達程序上的疑惑，認為理論上應先到中華大學及台灣大學的論文審查委員會去回答，而不是直接在媒體上揭露。

「重點還是事實的真相，到底怎麼一回事？」柯文哲指出，主觀來看，第一時間大家都覺得論文太雷同，很難解釋，不過理論上，林智堅的辯駁應該先到中華大學及台大論文審查委員會去回答，而不是直接在媒體上揭露，「程序上有點怪」。不過涉及選舉攻防，曾任台大教授的柯文哲認為面對此問題應稍安勿躁，既然校方說要兩個月審查時間，就給兩個月時間完整調查，每一方面都來解釋。

柯文哲笑稱自己擔任台北市長最大的改進，是遇到重大事件時，不要急著表態，會等調查告一段落之後，等最後的結果再做決定。

至於新竹市立棒球場啟用之後，劣評如潮，對此柯文哲認為工程誰蓋的誰負責，不過「人現在都不在了」，不知道半年時間要怎麼修整？柯文哲舉台北表演藝術中心為例，工程該蓋完免不了要debug，試用期一定會發現問題，台北市府為此組成專案小組蒐集問題，逐步改善，再擴大規模。

柯文哲表示，重大工程開幕不要第一時間瞬間最大量，有時問題太大沒辦法處理，所以北藝花了半年間試營運。未來大巨蛋開幕時也不會好大喜功，先前有人建議要找4萬人來看美國大聯盟來打，被他否決，他認為依經驗，大型建築物開幕半年是營運是必要的，最重要是組專案小組，過程中蒐集問題，有問題馬上修。