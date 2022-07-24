民進黨桃園市長參選人林智堅今針對論文抄襲提出說法，強調自己的論文都是原創。對此，立法院國民黨團召開記者會痛批，林智堅聲稱台大論文的「三個優先」只是想法，但余正煌還是先寫成論文畢業了，批陳明通不該出來說三道四，呼籲台大學倫審定委員會公開直播，並要求余正煌出來講清楚。

國民黨團總召銘宗表示，林智堅在記者會提到，在台大國發所的論文有三個優先，發想優先原創、研究大綱優先、研究設計優先，但優先只是想法，到最後要寫成論文，而且為什麼跟余正煌論文相似度那麼高，尤其林智堅的碩士論文裡面，參考書目還引用余正煌的碩士論文，到底誰抄誰，請林智堅說明白。

曾銘宗說，林智堅今早的說法涉及余正煌的清白，余現在是調查局新竹調查站的調查官，若余不出面，國民黨團近期會安排考察新竹調查站，要余出來說清楚。

曾銘宗強調，奉勸當事人陳明通，有什麼話就直接去台大學倫委員會陳訴，身為國安局長，不適合出來說三道四，現在是高官握有公權力，不要公然主導台大或中華大學的調查，應自律自重，不要再出來護航，但這個節骨眼上，陳是國安局長，不合適在那裡說三道四。

立委費鴻泰指出，陳明通的聲明稿和林智堅記者會，不倫不類似是而非，根本就是企圖混淆、唬弄全國人民，就算林智堅原創是真，「假設我有一個想法告訴他人，對方很辛苦地做實驗研究出來、最後實驗申請專利，能否說那專利是我的、或拿一樣的東西再申請專利？」陳明通和民進黨不惜犧牲在調查局工作的余正煌，傾全黨之力要成全林智堅一人。

費鴻泰表示，一般教授會要求學生，論文內容不能有連續7字一樣，有些老師也許要求13個字，沒聽說過有20字以上連續一樣還放行，而對照林智堅和余正煌論文，從第9頁到第15頁相似度從77％至97.6％。

費鴻泰認為，更何況余正煌至少有標註引用文獻，林智堅一個字都沒交代，陳明通是怎樣在指導學生？還辯稱林、余都沒有抄襲的動機，外界若認為文字相似、語法相同就是抄襲，是去脈絡化的說法，怒轟陳明通是導演，「師生聯手演這齣戲，以為可以騙得了社會大眾？」呼籲陳明通應辭去國安局長的職務以及台大教授身分。