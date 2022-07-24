民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文，遭指控抄襲學長余正煌論文。台大國發所指導教授、現任國安局長陳明通發聲明強調，林智堅是論文的原創者；林智堅今（24日）也召開記者會強調「我是原創，絕無抄襲」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今日在臉書上用一句話酸爆林智堅，許多網友看完紛紛暴動留言：「有梗！」

對於林智堅在記者會強調「我是原創，絕無抄襲」，王鴻薇在臉書上直言，「林智堅最有原創性的作品就是他爛到掉渣的球場」，用來酸爆近日新竹棒球場啟用2天賽事，就造成4名職棒球員受傷，就算連林智堅發文道歉也難平息怒火。而王鴻薇的文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。

網友留言表示「書讀不好，連事也做不好」、「這個球場就跟他的論文一樣爛到爆，根本不堪檢視」、「連錯字都可以放著不改，他這招真的很原創」、「做人、做事，一樣都是『豆腐渣』」；也有網友認為王鴻薇的形容非常有梗，直言「真的笑死，太有梗」、「有梗」、「說的好」、「有梗到爆」。