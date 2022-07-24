民進黨桃園市長參選人林智堅今天上火線反駁論文抄襲的指控，對此，前台南縣長蘇煥智質疑林的論文「如果是原創，為何害怕公開呢？」並呼籲林智堅，與其開記者會，不如公開論文。

林智堅今天上午偕民進黨團幹事長鄭運鵬丶律師黃帝穎共同召開記者會回應「論文門」，他隨後也在臉書表示，他在台大國發所的論文，三個關鍵時間點，證明他的論文為原創：一是題目在先，2015年下半，他與教授陳明通討論，決定以2014新竹市長選舉作為碩士論文題目。於此同時，余姓研究生仍以陸生認同為題，進行上一個研究計畫書。

二是大綱在先，在與陳明通討論後，2015年12月27日他的研究大綱成形，其中已經包含章節架構以及統計數據。余則是在2016年1月5日才求助陳明通，並由陳明通建議更換題目研究林智堅。

三是內容在先，決定研究題目後，他持續與陳明通討論，並於2016年2月1日，收到陳明通寄給他的研究計畫草稿修改建議。2016年2月中，陳明通跟余正煌討論論文時，將他的民調資料及研究計畫草稿提供給余參考。

針對台大論文部分，林智堅強調，他是善意的資料提供者，陳明通是一位盡責的指導老師，而余正煌是一位積極努力的研究生。我們沒有抄襲的動機，這是「去脈絡化」的說法，應該讓討論回歸學術。

至於中華大學科管所論文，他說，還原著作權歸屬，他與指導老師共同完成，並無抄襲。後續相關權利移轉科管局，合乎法令。兩位教授之前也發表聲明，認為他在碩士論文中使用研究資料，實屬合情合理。他與教授們2008年4月聯名發表，共同著作權在先。根據契約，完成結案的2008年7月2日，科管局才受讓研究案的著作權。

林智堅表示，他秉持著證據會說話的態度，實事求是，正面回應。希望可以捍衛學校、老師、同學以及他的誠信與人格，讓惡質的選舉手段可以到此為止。

不過，蘇煥智認為，林智堅記者會説他台大國發所的論文是原創沒有抄襲，但卻禁止數位檔公開，「這就根本矛盾了！如果是原創，為何害怕公開呢？這不是此地無銀三百兩嗎？」呼籲開記者會，不如公開論文！