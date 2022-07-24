國民黨輔選桃園市長參選人張善政再出招，黨智庫趨勢暨數據分析中心召集人金志聿7月初進駐張競辦，協助給網路議題方面的意見。因金也是主席朱立倫表弟，金的加入也被解讀是朱更進一步扛起桃園市長選戰成敗責任。

除金志聿外，目前張善政競選團隊核心中負責地方整合前行政院副秘書長黃敏恭，協助選戰策略與地方溝通的前立委廖正井，也都被視為是朱立倫人馬進駐輔選張的指標人物。知情人士表示，桃園市長選戰，朱一直在貫徹使命，親自操盤。

不過黨務人士表示，金志聿原本就是桃園人，目前也是中原大學資管系副教授兼公共事務中心主任，與桃園政界並不陌生；此外，金專長是大數據分析，對張善政選舉網路空戰會有相當幫助。

至於地方整合，黨務人士說，朱立倫已授意，張善政未來競選總部主委就是虛位以待桃園市議長邱奕勝，雖邱還未應允，但前天桃園市副議長李曉鐘陪張至虎頭山健走，邱也隔空表態「從頭到尾，一開始就表明支持張院長」，團結有望。

黨務人士推測，張善政分批與黨籍市議員參選人合拍宣傳照時，或許就是與邱奕勝進一步合體破冰關鍵時刻。

此外，爭取提名參選桃園市長失利的前台北市議員羅智強也已委派幕僚進張善政競選團隊輔選，黨務人士表示，這也是地方逐漸整合證明。

黨務人士指出，民進黨桃園市長參選人林智堅兩本碩士論文涉抄襲，對林的選情一定有殺傷力，兩個月後若被判定撤銷學位，更難再獲理性中間選民青睞，此時國民黨若能盡速整合完畢後，讓基層輔選組織動起來，基本盤就能略勝一籌。