國民黨台北市長參選人蔣萬安昨公布競選標語「你＋台北就是無限」及「無限」符號LOGO，遭台北市副市長黃珊珊酸台北前進是靠勤政累積，否則無限可能性也等於是零，還嗆蔣提出的願景市府早就做了。對此，蔣今早受訪時回擊，嗆說如果做的真的夠好就不會有抱怨，且市政也不是早就做了就好。

蔣萬安上午前往內湖梘頭福德祠參拜，對於黃珊珊批評其競選口號、施政願景，他表示，市府如果做的真的夠好就不會有抱怨，市政也不是「早就做了就好」，台北市身為首善之都，好還要更好，讓台北市更好是大家追求的目標。

蔣指出，台北市這幾年有非常多的新創空間，但大部分仍停留在硬體思維，他認為不只是一開始給予新創團隊法律、會計上的協助，更重要的是如何打造更完整健全的生態系 ，除了引進人才、資金導入，甚至讓團隊成長之後能夠嫁接很多資源，都還是有可以做得更好的地方。

此外，鹿點咖啡日前退出南港瓶蓋工廠，更痛批北市產發局很爛、能力不夠，官員則回說「創業之路本來就不是必然成功」，媒體追問這是否為市政推行不利的活生生案例？蔣重申，市政要不斷進步，重要的是心態，一定要以市民為本、以市民為核心，從服務的觀點出發。

蔣說，所以他一直強調要打造服務型政府，提供最好最優質的服務，這樣市民滿意度高，人才才會留下來、企業滿意度高才會加大投資，他希望未來打造的台北隊，每個市民都是重要的角色，能在這座城市實現自我和無限可能。

另有外界質疑蔣萬安競選Logo抄襲gogoro、鴻海等民間企業，甚至連前交通部長林佳龍都說是抄襲自己的口號，蔣則說，上述這些都是優質企業，都在追求無限發揮可能，大家選擇一樣的符號，其實就是要展現無限概念，但怎樣透過各自設計，賦予意涵和詮釋，這才更加重要。

蔣強調，自己的競選Logo意義非常簡單，是透過多重線條呈現台北市的躍動和活力，繽紛色彩所代表的是這座城市的豐富多元，其中的「＋」是串連市民和台北，讓每個人都能在這座城市實現自我，每個人都是台北隊非常重要的角色，希望大家不用在混淆視聽。