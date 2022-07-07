政府振興國旅補助7月15日上路，台北遠東香格里拉推出「享樂加倍 國旅補助住房專案」住宿優惠，雙人入住飯店每晚4,513元起，申請國旅補助可折抵房費1,300元，飯店再加碼回饋1,300元餐飲抵用金，還可享延遲退房至下午兩點，以及於大廳茶軒或李白居享用迎賓飲品兩杯，還可於台北市最高頂樓戶外景觀泳池「暢游」，標榜聰明消費省更多。

台北遠東香格里拉表示，申請國旅補助入住台北遠東香格里拉即可享1,300元的餐飲禮遇，於住宿期間到飯店任一餐廳即可折抵1,300元餐費，無論是想在連續四年米其林餐盤推薦的香宮大啖經典烤鴨、在上海醉月樓享主廚賴忠舜推出的當季綠竹筍滬式料理、在馬可波羅餐廳用味蕾暢遊義大利或是在遠東Cafe人氣自助餐廳盡享「夏日火烤季」炭烤山珍海味，各式美食任君自由選！

盛夏時節，清爽鮮甜的綠竹筍正對時，上海醉月樓現正推出當季綠竹筍饗宴，即日起至8月31日，盡享農場新鮮直送的在地美味，一系列佳餚包含金箔魚子芥茉沙拉筍、酸菜燒筍尖、金沙鮮綠筍等，炎夏裡最舒心爽口的開胃美食。

台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Cafe即日起至8月31日亦推出「夏日火烤季」，特別與知名威士忌品牌格蘭傑合作，以格蘭傑X單一麥芽威士忌創意入饌多款料理，例如威士忌蜂蜜燻培根搭配刈包、威士忌是拉差辣椒醬拌雞翅等，多重風味讓人讚不絕口。廣受好評的炭烤區也使用西班牙國寶級烤爐Josper Grill製作豐富多樣的火烤海陸美饌，包含慢火煙燻燒烤豬肋排及爐烤澳洲和牛等極品美味，還可享啤酒無限暢飲。趁入住飯店度假期間，也來場美食饗宴。

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