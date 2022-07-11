搶攻暑假親子住房商機，板橋凱撒大飯店攜手英國保養品牌The Body Shop美體小舖，自7/20日起至9/30日推出「寶Bear 老闆放暑假」住房專案，每房每晚3,800元，配合國旅補助方案最高折抵1,300元，即可享最殺優惠2,500元入住乙晚。

「寶Bear 老闆放暑假」住房專案內容包含飯店精緻早餐、小朋友專屬禮物-超萌小熊造型碗、造型穀片、巧克力棉花糖，還有媽媽專屬禮物-The Body Shop辣木籽更新沐浴膠、爸爸專屬禮物-The Body Shop茶樹淨膚潔面慕絲，以及百元抵用券兩張。飯店所有房客可憑房卡至美體小舖板橋門市消費滿額1,200元現折200元，享有品牌獨家專寵優惠。專案禮遇全家大小都有自己的禮物外，夏天可到32樓高空戶外泳池暢玩戲水，在搖籃躺椅上來場暖呼呼的日光浴，置身於充滿異國氛圍的情境裡紀錄全家歡樂出遊的各種美好片刻，。