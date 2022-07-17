板橋凱撒大飯店寶Bear放暑假 全家專屬禮物。（板橋凱撒大飯店提供）

板橋凱撒大飯店 32樓無邊際泳池。（板橋凱撒大飯店提供）

新北旅遊住宿最夯首選之一的板橋凱撒大飯店，每年暑假旺季勢必推出親子主題住房專案，攜手The Body Shop美體小舖推出「寶Bear 老闆放暑假」住房專案，不讓主角寶貝孩子們專寵獨大、也有針對爸爸媽媽量身設計保養品組合，專案期間20起至9月30日每晚3800元起，配合國旅補助方案最高折抵1300元，原價1萬9146元，下殺1.3折起。

住房專案內容包含飯店精緻早餐、小朋友專屬禮物-超萌小熊造型碗、造型穀片、巧克力棉花糖，還有媽媽專屬禮物-The Body Shop辣木籽更新沐浴膠、爸爸專屬禮物-The Body Shop茶樹淨膚潔面慕絲及百元抵用券兩張；另外與美體小舖合作期間更提供飯店所有房客可憑房卡至板橋門市消費滿額1200元現折200元，享有品牌獨家專寵優惠。

專案禮遇全家大小都有自己的禮物外，夏天更不可錯過來到32樓高空戶外泳池暢玩戲水，在搖籃躺椅上來場暖呼呼的日光浴，置身於充滿異國氛圍的情境裡紀錄全家歡樂出遊的各種美好片刻，詳情預訂可洽02-8964-3968。