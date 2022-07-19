全家(5903)旗下的的專營電支機構「全盈支付」持續擴大通路版圖，正式「嗶」進屈臣氏、大戶屋、可不可熟成紅茶與THE BODY SHOP，合作銀行也於7月新增元大與台北富邦銀行2間銀行帳戶，玉山「e指信貸」服務亦於7月正式上線，讓消費者在生活各個層面都可以跟著全盈+PAY一起隨享無「現」便利生活。

根據金管會7/14最新數據，截至5月底全盈+PAY會員數累計達38.9萬，根據全盈+PAY觀察，整體會員以最具消費力的輕熟世代為主，其中35-44歲族群佔比最高，其次為25-34歲年輕族群，女性用戶多於男性；會員消費習性可細分為「全家」鐵粉、代收繳稅用戶以及Fami!ce霜淇淋迷3大類型，其中「全家」鐵粉喜愛輕食與咖啡的組合，便利商店寄件、列印等服務亦受青睞；另外，觀察代收繳稅比例佔整體交易金額高達45%，繳稅更為5月交易金額第1名，顯見非現金支付漸成繳稅季主流，隨著全盈+PAY會員數及通路版圖日益擴大，可望為全家帶來經濟規模效應。

全盈+PAY本月也擴大通路版圖，「嗶」進屈臣氏、大戶屋、可不可熟成紅茶與THE BODY SHOP；至於合作銀行，繼開業首波的玉山、台新與國泰世華後，7月再新增元大與台北富邦銀行2間銀行帳戶；玉山「e指信貸」服務亦於7月正式上線，7/1至8/31於專屬連結或是全盈App內的「金融服務」專區申辦，貸款費用只要588元，最高核貸300萬，前3期利率0.88%。

為搶攻國旅補助商機、「盈」夏日出遊潮，全盈+PAY推出「夏日6躂趣」活動，一次集結旅遊住宿、交通出行、美食餐廳3大類型，多達14間合作品牌推出獨家好康，只要使用全盈+PAY就能把所有好康帶著走。