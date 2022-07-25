台灣央行會提前召開臨時理事會？或者是9月第三季理監事會，再次宣布動用強力貨幣工具存準率嗎?星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，預估央行從下半年到明年會維持每季升半碼的速度，存款準備金手段有可能進一步動用，尤其第三季CPI仍在較高的水準，不排9月央行會再上調存款準備率，且目前存款準備率離歷史高點還有很大距離，上調空間還很大，如果再調存準率的話，預估0.25-0.5個百分點都有可能，基準利率則會維持每季升半碼的速度。至於召開臨時理事會目前沒有預期。

根主計總處6日公布物價統計指出，由於水果、外食費、油料費持續上漲，6月通膨率升至3.59％，創近14年最高，通膨壓力升高。惟隨著近月國際農工原料價格轉跌，躉售物價漲幅6月已趨緩，估計通膨率高峰已過，7月起開始走緩，但研判仍會在3％以上。6月包括水果、雞蛋、肉類、外食的價格都持續走高，外食費年增率6.38％更創近14年單月最高，僅食物類的漲幅就貢獻了通膨率的一半。

國內知名經濟學者也認為3Q央行肯定會再調升存準率。調升存準率的理由就是央行法第二條：央行經營之目標：一、促進金融穩定，二、健全銀行業務，三、維護對內及對外幣值之穩定，四、於上列目標範圍內，協助經濟之發展。而維持物價穩定、抑制通膨，更是全球央行今年的共識。

經濟學家分析，台灣央行在今年6月時宣布升息半碼以及調高存準率1碼。存準率調漲1碼，大約會收回1200億元的資金；而透過貨幣乘數效果，調升存準率1碼，約當從市場收回1.2兆元；5月M2餘額約52兆元新台幣，收回1.2兆元，占比約2.3%，也就是100元的流通資金，央行收回2.3元；而若9月再調升1碼存準率，透過貨幣乘數效果，再從市場收回1.2兆元，合計2次的存準率調升，將從市場回收2.4兆元，占M2餘額約4.6%，約當100元的流通資金，央行收回4.6元。

以活期存款準率來看，央行在今年7月1日調升後為10.025%，而前次的高點在2008年的7月，當時為11.025%，再之前的高點為2000年12月的13%。

經濟學者認為，台灣的貨幣政策屬於數量型非價格型，和日本及大陸一樣，凡是出超多的國家一定會有龐大的超額儲蓄，央行會透過發行NCD和存準率來控管市場資金，縮減銀行的流動性，影響授信、投資商業本票、公司債等市場的意願，對M2（貨幣供給額）的控制長期下來會有明顯助益，進一步達到穩定物價、維持金融穩定的目標。

雖然主計處預估，我國通膨率的高點應該會落在6月，3.59％就是這一波的高點了，7月起趨緩，研判仍會在3％以上。這和過去通膨率約在1%以下仍是高出很多。由於今年眾多黑天鵝因素干擾，顯示控制通膨的複雜度越來越高、能見度越來越低，相信央行對於物價穩定會有一套衡量工具。年底9合1地方選舉在即，2024年總統大選將屆，央行若不在3Q貨幣政策再擴大調控，「走鐘」的通膨恐怕會是央行不可承受之重！