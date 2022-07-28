央行今公布行第20屆理事會第10次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，央行指出，目前全球經濟面對多重下行風險，主要包括：(一)俄烏戰爭惡化供應鏈瓶頸、加劇全球糧食危機；(二)高通膨可能推升民眾通膨預期，進而加劇通膨壓力；(三)多國加速升息致金融情勢大幅緊縮，將加重經濟下行壓力；(四)中國大陸經濟成長放緩，將拖累全球景氣擴張力道；而 COVID-19疫情反覆，亦增添不確定性。

央行對Q2調升存款準備率一碼，也提出4大考量因素：

1.國內物價漲幅居高，為抑制通膨預期心理，本行採取調升政策利率及存款準備率，藉由價與量並行方式之貨幣政策工具搭配，可強化政策效果，亦明確宣示央行續採緊縮性貨幣政策立場。

2.升息為全面性的影響，考量當前紓困或政策性貸款利率多係連結存款利率，調幅不宜過大；若採調升存款準備率，不會直接影響存款利率，有助緩和對弱勢勞工與企業貸款利息負擔加重的衝擊。

3.本次調升存款準備率，旨在將原本銀行持有的本行定存單或轉存款，轉為應提準備金，拉長銀行資金存放本行的期間，降低貨幣數量的流動性，可減輕通膨壓力，有助物價穩定。

4.由於銀行應提準備金增加，勢必更加審慎投資與新承作放款，將會限縮信用創造能力，有助於將M2成長率控制在適當水準。

對於選擇性信用管制，該議事錄摘要顯示，有理事認為，今年3月以來央行持續採取緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用管制措施成效，故可維持現行信用管制措施。未來央行仍應持續關注不動產貸款情形，在適當時機採取信用管制措施。