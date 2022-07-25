為迎接八月「2022臺灣文博會」和十月「2022台灣設計展」在高雄，高雄市政府響應發起長達3個月的「台灣設計設計台灣」系列活動。已經預告的活動，包含「文博遶境」限定版遊程、「台灣IP‧高雄原創」角色限定一卡通等商品、和100個景點的集章活動，都獲得民眾熱烈迴響。今（25）日高雄市政府再宣布正式推出「創意逛大街」，在文博會及設計展期間，串聯超過百家具有設計質感的文創品牌店家，推出限定商品及服務，讓8月到10月期間到訪高雄的民眾可以透過高雄幣平台，讓整座城市化身展場，變成這次活動的主舞台。

響應2022臺灣文博會和台灣設計展在高雄，「台灣設計設計台灣」系列活動展現高雄百年港都深厚且多樣化的城市文化脈絡，市府跨局處整合，讓文化、歷史、海洋、青年、農業、科技各面向，透過設計在活動期間融入生活中，提升高雄城市品牌，擴展海洋首都全新視野。這一次透過「創意逛大街」活動，市府精心籌備並與高雄市各區具備質感的品牌店家串聯合作，一起將整個城市作為文博會及設計展的主場域，無論是食衣住行育樂，民眾都可藉由智慧科技平台參與，以高雄幣平台來輕鬆購買暢遊高雄，一定會讓民眾感受時時有設計、處處有驚喜。「創意逛大街」活動將遍及高雄38區，更將跳脫以往僅銷售文創商品的框架，將設計以各種型態呈現，讓民眾能實際參與，體驗高雄潛藏在巷弄街角中的設計力量，首波包括鹽埕區「言成金工」一日金工體驗課程、鼓山區「引居INN-G」老屋樑柱造型耳飾，也有旗山區「美荔人生」運用廢棄荔枝木循環使用，自行設計推出餐具組及特色筆；位於大樹區的「三和瓦窯」以傳統窯燒工藝發展磚雕文創商品，將推出DIY創意體驗教學；高雄老字號大崗山的「文誠蜂蜜」期間限定高品質蜂蜜組；大社區「和樂皂坊」推出的手工皂體驗行程等，都非常值得拭目以待，後續還有其他各區，以各種不同型態登場的文創設計商品，歡迎來高雄尋找在地創意。

圖說：旗山區美荔人生運用廢棄荔枝木循環使用，廢棄木再循環使用，創造屬於這塊土地的美荔。(高雄市政府文化局提供)

參與「台灣設計設計台灣」活動，提醒民眾需先進入高雄幣平台，註冊手機及LINE ID，就可以採信用卡、LINE PAY、一卡通MONEY等多元線上支付工具儲值高雄幣，再以高雄幣點數參與活動或兌換商品，為了鼓勵民眾參與，儲值後還有市府加贈20%的回饋機制，贊助高雄設計之旅。相關商品及服務均有數量限制，建議趕快註冊選件，以免向隅。文化局也提醒，首波公告的文博遶境7條遊程，每條都是獨家精選行程，讓民眾深度探索不曾公開的高雄獨有海港城市文化秘境，近日詢問度已破表，將於25日中午12點起在高雄幣平台開放預購，民眾註冊高雄幣平台帳號並完成預購取得預購序號，即可在8月1日至2日儲值高雄幣完成付款程序。

高雄幣平台註冊網址：(7月25日中午12點開放)

https://pms.twdesign.tw/TVDesignWeb/StoresHome.html

活動資訊可至台灣設計設計台灣官網：https://twdesign.tw/