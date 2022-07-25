中秋將近，「烤肉季」蓄勢待發，連鎖燒肉龍頭乾杯集團以「爽吃日本和牛」為題，推出6款奢華又超值的「日本A5和牛燒肉禮盒」於線上線下販售。乾杯超市於7月25日早鳥開賣，更首次進軍蝦皮、Pinkoi、微風精品線上，聯合momo購物網四大平台於8月1日同步上架、祭開館慶。乾杯超市還推出早鳥活動，用1元可享有價值7,459元大禮包，標榜讓民眾輕鬆打造奢華烤宴。

近年因疫情影響，中秋「宅家烤肉」商機發威、外賣「中秋燒肉禮盒」爆量激增，雖7月餐廳人流已明顯回溫，但成長幅度尚未恢復至疫情前，顯示衝擊仍在，預估今年「宅家烤肉」與「戶外自烤」需求持續延燒。乾杯集團旗下電商事業「乾杯超市」看準商機，推出六款中秋禮盒並擴大銷售通路，搶進與蝦皮、Pinkoi、微風精品線上首度合作，成為長期零售通路最佳夥伴，聯合Momo購物網、自家電商與餐飲實體店鋪，融合線上與線下共六大通路齊力販售，隨著銷售版圖的擴張，業績有望帶動翻倍成長。

打造奢華烤宴！乾杯超市「和牛燒肉禮盒」47折起，爽吃日本A5和牛、贈乾杯燒肉醬因應中秋推出的六款「和牛燒肉禮盒」，以一頭牛買入最高等級的日本A5和牛，再透過職人精選不同部位與切法，讓饕客能以划算的價格品嚐到多樣的和牛美味組合，最低售價2,999元，每款禮盒再加贈乾杯燒肉醬、椒鹽粉、檸檬汁不等的調味品，用物超所值的價格獲得澎湃的頂級和牛。

重達1.1KG、份量十足的兩款「和牛超值箱」分別為「特選雙牛排 日本A5和牛燒肉箱」禮盒內容包含日本和牛「雙牛排」，還有油花豐富的姿切、上等牛五花，原價12,337元，享有最深47折折扣、5,899元；另一款「嚴選超值 日本A5和牛燒肉箱」能同時享用MBS7＋澳洲和牛與日本A5和牛美味，內容包含澳洲和牛沙朗芯牛排，以及兩款日本和牛上等牛五花與牛五花，原價7,858元，享5折優惠價3,999元。

另外「御藏禮盒」則以日式風格的木盒盛裝，外型典雅，禮盒內容有6片佈滿細膩油花的日本A5和牛牛排，不僅自烤豪氣，送禮也十分貴氣、體面，售價6,888元。另有「老乾杯和牛肋眼 頂級燒肉組」、「老乾杯日本A5和牛奢華燒肉組」、「乾杯世界和牛燒肉組」3款燒肉精緻禮盒，以日本A5和牛、澳洲和牛、台灣黑豚豬、雞腿肉組合出不同的禮盒內容，每款皆擁有6款頂級肉品，售價2,999元～4,599元。

乾杯超市7月25日早鳥開賣，享1元獲伊比利豬、和牛兌換券等，價值7,459元大禮包「乾杯超市」於7月25日搶先開賣並祭出驚喜活動，於8月14日前，購買任一禮盒即贈「黑毛屋和牛兌換券」2張與「保冷袋」，價值2,209元；以及1元驚喜加購「西班牙BELLOTA等級伊比利豬」，價值790元；「KAYEE觸控式吸煙油切電烤盤」8折加購價3,200元，無須辛苦生火，加上強大的吸煙功能設計，讓居家也可以想烤就烤。同時推出「早鳥活動」，於7月31日前，消費滿3,000元再贈乾杯圍裙，價值1,480元；滿6,888元贈乾杯賽車服，價值2,980元，搭配伊比利豬加購活動及黑毛屋和牛兌換券等贈送商品，等同於加1元可獲得總價值7,459元大禮包。

乾杯集團旗下七大餐飲品牌，包含乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45，全台共40間店鋪將於8月1日至9月11日販售「乾杯世界和牛燒肉組」、「老乾杯日本A5和牛奢華燒肉組」、「老乾杯和牛肋眼頂級燒肉組」3款禮盒。

Momo、Pinkoi、微風線上、蝦皮，四大電商8/1聯合端肉上架、祭開館慶乾杯超市首度與蝦皮購物、Pinkoi，微風精品線上合作，聯合Momo購物網於8月1日同步開賣「日本A5和牛燒肉禮盒」，並聯手祭出開館優惠，於8月1日至10日消費滿3,000元即可獲贈各式商品，像是Momo購物網贈「輕巧薄沾板」與「乾杯萬用燒肉醬」；蝦皮購物贈送「矽膠油刷」與「乾杯萬用燒肉醬」；Pinkoi贈「彩色四入計量匙」與「乾杯萬用燒肉醬」；微風精品線上贈「萬用調味料七味醬」，讓民眾採購更為便利又優惠。