美國聯準會（Fed）3月開始升息，外界預期年底前在升息與強勢美元等兩大因素將不利金價走勢。外界預期金價月線在7月將連四黑，為2020年11月來金價月線連續收黑最長走勢。

紐約黃金近月期貨價25日盤中每盎司小漲0.1％報1,729美元。金價1日收盤失守1,800美元後，20日收盤跌破1,700美元為去年2月底以來第二次跌破這水準。

金價3月8日收2,040.1美元後，因美國通膨率持續高漲逼迫Fed積極升息來對抗，使金價走勢往下。尤其美國6月通膨率年增9.1％，投資人擔心Fed會更積極升息。

Fed持續升息讓美元走強，衡量美元兌歐元和英鎊等六大貨幣匯率綜合表現的美元指數，3月期間不到100點，但之後一路走高到7月，14日盤中最高逾109點，使金價表現更弱。

國際金價以美元計算，美元走高後對持有其他外幣的買家來說，金價相對變貴而減少需求。

證券經紀商Old Mission固定收益、外匯和商品部主管里卡斯（Andrew Lekas）指黃金不會產生任何殖利率並有保管成本，Fed升息推高美國公債殖利率，讓投資人對美債興趣高於黃金。

他強調就算黃金具抗通膨功能，但在升息與強勢美元夾擊下而難有表現。金價今年來累跌5.4％。追蹤大型金礦商股票的「VanEck黃金礦業ETF」股價22日收25.41美元，7月累跌7.2％。

據商品期貨交易委員會（CFTC）資料，迄19日止一周對沖基金和其他投機客持有黃金期貨與選擇權的空單部位，出現逾三年來年首次超過多單部位。

SVB私人銀行投資長薩科西亞（Shannon Saccocia）預期金價年底前不會明顯回升，就算跌破1,700美元也不令人意外。瑞銀把迄2023年6月底止金價預測值，從1,700美元調降至1,650美元。