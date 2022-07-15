搶攻暑假親子家庭住房商機，和逸飯店‧台南西門館，暑假舉辦一系列趣味闖關遊戲，即日起至9月30日推出「萌心爆發卡通樂旅」一泊二食住房專案，入住卡通頻道主題房型5,388元起，可享「熊熊遇見你」主題下午茶，加入AMAZZING CLUB會員再享房價5%折扣，使用國旅補助每房每晚最高折抵1,300元，憑單筆100元之消費發票，參加台南購物節活動再加碼抽汽車、家電等萬元大獎。

此外，為迎接熱情的暑假，Cozzi KITCHEN推出「沁涼夏日氣泡水果飲」外帶優惠價99元，透過沁涼氣泡水口感，帶給旅客清爽愉快的旅程。

為讓小朋友充分「放電」並打造難忘的暑假，入住和逸飯店‧台南西門館免費暢玩戶外400坪奇趣操場，包括愛嘟嘟小火車、兒童電動車、兒戲沙池和奇趣噴泉池等，讓全家大小沐浴在台南熱情的陽光下，也可以選擇探險活寶糖果王國室內遊戲區，提供Switch、XBOX等遊戲租借還有夢幻好拍的泡泡球池。另外周末加碼推出口碑好評的「Kid's閃電盃-小小賽車手」活動，暑假限定場將於7月23日及7月24日舉辦，讓小朋友在開車玩樂的過程中，學習到交通規則。8月6日舉辦的「爸爸趣哪兒」活動詢問度最高，內容精心設計親子互動橋段及親子手作DIY，在8月份屬於爸爸的節日，讓大小朋友留下美好回憶。

Cozzi KITCHEN即日起至8月31日推出「沁涼夏日氣泡水果飲」，共有5款風味，以氣泡水為基底，加入新鮮水果及各式風味糖漿，分別有青澀時光，以美容聖品黃瓜及檸檬蹦出新滋味，還有酸甜口感的夏日初戀，以百香果、鳳梨做調配，象徵海洋的藍柑桔風味打造藍色海洋，使用葡萄調製的葡萄香檳口味以及最受歡迎的酸甜口感可爾必思搭配草莓，更是風味加乘，漂亮鮮明的氣泡分層吸引目光，喝一口就能享受沁涼無比的飲品，外帶優惠價99元，既消暑又健康。